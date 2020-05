Nuôi con siêu đẻ chỉ ăn bèo, anh Bí thư chi đoàn thành triệu phú

Gian nan hành trình nuôi ốc bươu đen



Những năm trở lại đây, ốc bươu đen đã trở thành đặc sản, tuy nhiên chúng ngày càng khan hiếm ngoài môi trường tự nhiên và dường như có nguy cơ "tuyệt chủng". Không những vậy, con vật này lại có ưu điểm là giá thành cao, đẻ nhiều, chi phí thức ăn và công chăm sóc thấp… Việc nuôi ốc bươu đen đã trở thành mô hình nuôi thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người nuôi có nguồn lãi lớn và ổn định.



Chính vì vậy, các cơ sở nuôi ốc bươu ngày càng xuất hiện nhiều ở miền Tây., cung cấp ốc thịt và ốc giống chất lượng cao cho thị trường. Trong đó nổi bật là cơ sở Mười Khương ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ do anh Bí thư chi đoàn Nguyễn Hoàng Khương (33 tuổi) làm chủ.



Anh Nguyễn Hoàng Khương bắt đầu bén duyên với nghề nuôi trồng thủy sản từ năm 2010, sau khi rời quân ngũ. Thời điểm đó, bên cạnh nuôi trồng nhiều loại thủy sản, anh Khương cũng trồng nhiều loại rau màu nhưng không thành công như mong muốn. Một lần tình cờ, anh Khương nhận thấy "tiềm năng" đặc biệt từ loài ốc bươu đen như phát triển rất nhanh ở nơi môi trường tốt, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với ao mương của Anh Nguyễn Hoàng Khương bắt đầu bén duyên với nghề nuôi trồng thủy sản từ năm 2010, sau khi rời quân ngũ. Thời điểm đó, bên cạnh nuôi trồng nhiều loại thủy sản, anh Khương cũng trồng nhiều loại rau màu nhưng không thành công như mong muốn. Một lần tình cờ, anh Khương nhận thấy "tiềm năng" đặc biệt từ loài ốc bươu đen như phát triển rất nhanh ở nơi môi trường tốt, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với ao mương của gia đình ... Từ đó, anh Khương bắt đầu tìm tòi, học hỏi phương pháp nuôi loài ốc siêu đẻ này.



Năm 2015, sau thời gian nghiên cứu rất nhiều tài liệu, anh Khương quyết định bắt tay vào triển khai mô hình nuôi ốc bươu. Chàng trai trẻ tiến hành thả nuôi 300 kg ốc bươu giống trong ao mương trồng bông súng và rau nhút của gia đình. Tuy nhiên không may, sau 6 tháng nuôi, toàn bộ số ốc bươu đen chết sạch trong sự ngỡ ngàng của chàng trai…

Kiên trì đến cùng và thành công ngoài mong đợi

Anh bí thư Nguyễn Hoàng Khương lội ao kiểm tra số ốc nhồi. Ảnh: Dân Việt



Không nhụt chí, anh Khương quyết tìm tận gốc nguyên nhân của thất bại ban đầu và khắc phục. Tự tay anh Khương phá bỏ toàn bộ diện tích trồng bông súng và rau nhút của gia đình để thả bèo tai tượng phục vụ cho việc nuôi ốc nhồi. Được biết, loại bèo này vừa là nguồn thức ăn dồi dào dinh dưỡng cho ốc phát triển nhanh, vừa tạo bóng mát và là nơi cho ốc sinh sản. Sau khi thả bèo, anh Khương thiết lập 10 vèo nuôi ốc, còn gọi là lưới mùng. Mỗi vèo có chiều ngang 3 mét, chiều dài 10 mét, sâu 1,3 mét.



20.000 con ốc bươu đen giống có nguồn gốc xuất xứ từ tỉnh Thanh Hóa với các ưu điểm như chóng lớn, khỏe mạnh, khả năng sinh sản nhiều, chất lượng thịt thơm ngon, nhiều chất đạm… được anh Khương thả thử nghiệm xuống các vèo.



Sau 4 tháng nuôi, thành quả thu về thật bất ngờ. Cứ mỗi tháng anh Khương thu hoạch được khoảng 70-100 kg ốc bươu đen thịt thương phẩm phẩm, giá bán dao động từ 30.000-70.000 đồng/kg. Sản lượng ốc bươu đen thu hoạch cứ tăng dần lên mỗi tháng. Anh Khương ước tính mỗi năm anh xuất bán gần 10 tấn ốc bươu đen thịt thương phẩm, thu về khoảng 400 triệu đồng. Đáng nói, chi phí đầu tư chỉ khoảng 50 triệu đồng.



Năm 2019, anh Khương nhận thấy tiềm năng cung ứng ốc bươu đen giống rất lớn vì nhu cầu hiện nay rất lớn trong khi nguồn cung lại chưa nhiều. Nghĩ là làm, anh Khương bắt đầu nghiên cứu mô hình sản xuất con giống ốc bươu đen tại ao mương nhà. Một lần nữa, thành công lại vượt ngoài sự mong đợi. Hiện tại ngoài việc nuôi 10 vèo nuôi ốc bươu đen thịt thương phẩm, anh Khương còn có 9 vèo khác để nuôi ốc bươu đen bố mẹ để lấy trứng ấp nở thành ốc giống, bán cho những hộ dân có nhu cầu.



Ông Nguyễn Văn Thọ ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - một trong những khách hàng mua ốc giống của cơ sở Mười Khương cho biết: "Năm 2019 tôi có đến đây mua 2 kg ốc bươu đen giống về thả nuôi với giá 2.500.000/đồng/kg. Bình quân mỗi kg có khoảng 6.000 con, ốc của cơ sở anh Khương rất khỏe, mau lớn, tỷ lệ hao hụt không đáng kể. Chỉ sau 4 tháng tôi đã thu hoạch với giá bán 60.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí, tôi còn lãi gần 50 triệu đồng chỉ trên diện tích 150 m2 mặt nước… Bữa nay tôi lại đến mua ốc giống về thả nuôi vụ tiếp theo...".



Anh Khương cho biết hiện nhu cầu lớn trong khi khả năng sản xuất của cơ sở có hạn nên ốc giống luôn "cháy hàng":



"Tôi chỉ có xấp xỉ 300.000 con ốc bươu đen bố mẹ nên ốc giống luôn bị cháy hàng do người nuôi đặt hàng quá lớn. Thời gian trứng ốc nở thành ốc con chỉ khoảng 30-35 ngày, giá bán hiện nay là 350-400 đồng/mỗi ốc con tùy thuộc số lượng người mua nhiều hay ít...".

Ốc nhồi thương phẩm dược bán với giá thành cao. Ảnh: Dân Việt



Mô hình ít vốn, ít đất, chắc ăn và dễ làm



Năm 2019, anh Khương đã thu về trên 300 triệu đồng từ nguồn ốc bươu đen giống. Như vậy với 19 vèo nuôi ốc bươu đen thịt, ốc bươu đen giống tổng diện tích xấp xỉ 600 m2 mặt nước, anh Khương đã thu về nguồn lãi trên 600 triệu đồng mỗi năm. Sắp tới anh Khương còn tiếp tục mở rộng diện tích ương ốc bươu đen giống lẫn ốc thương phẩm.



Không chỉ làm giàu cho bản thân, Anh Khương còn hợp đồng tư vấn kỹ thuật nuôi ốc bươu đen, cách thành lập các ao nuôi ốc và các vấn đề có liên quan đến việc nuôi giúp nhiều nông dân an tâm làm giàu. Anh Nguyễn Hoàng Khương cũng đảm nhiệm việc tổ chức thu mua ốc bươu đen thịt thương phẩm của nhiều nông dân quanh vùng để bán lại cho các thương lái xuất đi các địa phương, từ các tỉnh phía Bắc, TP.HCM cho đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ.



Anh Nguyễn Thanh Đời - đoàn viên khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa kể: "Với vai trò bí thư chi đoàn, anh Khương luôn hết lòng giúp đỡ thanh niên làm ăn hiệu quả, trong đó có rất nhiều người đến học tập cách nuôi ốc bươu đen và làm theo rất thành công".



Được biết, ốc nhồi nuôi sau 12 tháng là sinh sản và thời gian ốc nhồi sinh sản từ tháng 2-8 âm lịch, vì thế nên nhiều người gọi ốc nhồi là con siêu đẻ. Một con ốc mẹ đẻ từ 5-6 ổ trứng/năm, thời gian ấp trứng từ 20-25 ngày. Người nuôi lưu ý khi ấp phải thường xuyên quan sát trứng ốc nhồi và luôn giữ cho trứng khô. Thời gian nuôi từ khi ốc nở đến khi thành ốc thịt là sau 3 tháng.



Ốc nhồi rất sạch, thức ăn của chúng hoàn toàn tự nhiên như bèo tấm, rau mồng tơi, lá sắn, lá bầu... miễn là các loại rau, lá đó không nhiễm thuốc trừ sâu. Nếu có hóa chất bảo quản thì ốc sẽ chết và không có cách nào cứu chữa. Ốc nhồi là 1 trong những loài mẫn cảm với hóa chất, sự thay đổi hóa lý của môi trường. Ngoài ra, kinh nghiệm nuôi ốc vào mùa lạnh là mùa đông chúng dường như không hoạt động, lúc đó cần hút hết nước trong ao để ốc rúc xuống bùn trú đông, hoặc thả thật dày cây bèo xuống ao để giữ ấm cho ốc.

Kinh nghiệm để ốc nhồi hồi phục nhanh sau vụ đông

Kiều Đỗ (t/h)