Nuôi loài cá heo nước ngọt kêu éc éc, mỗi lần xuất bán thu cả trăm triệu

Một số hộ dân ở An Giang đã mạnh dạn đầu tư nuôi thương phẩm giống cá heo nước ngọt và thu được kết quả rất khả quan.

Cá heo đuôi đỏ là loài cá nước ngọt đặc sản, có hiệu quả kinh tế cao nhưng là cá trong tự nhiên, thường chỉ xuất hiện vào mùa nước nổi. Do đó, một số hộ dân ở An Giang đã mạnh dạn đầu tư nuôi thương phẩm giống cá này và thu được kết quả tương đối khả quan nhờ mô hình làm giàu từ nông nghiệp này.



Cá kêu éc éc như heo - đặc sản được nhiều người săn lùng



Cá heo đuôi đỏ hay còn gọi là cá heo xanh đuôi đỏ, cá heo vạch hay cá nanh heo, cá heo miền tây. Loài cá này nước ngọt này có danh pháp khoa học là Yasuhikotakia modesta, thuộc bộ cá chép.



Đây là loại cá có kích thước nhỏ, thường chỉ dài từ 6,1-8,4 cm ứng với trọng lượng từ 3,1-9,5 g. Cá có chiều dài 10-15 cm trở lên đã thuộc loại lớn. Cơ thể chúng dẹp bên, bề ngang bằng 3 ngón tay. Cá có miệng dưới, trước miệng có 2 đôi râu. Mắt nhỏ, trước mắt có 2 gai nhọn. Lỗ mang hẹp, màng mang dính với eo mang. Trên cung mang thứ nhất có từ 13-15 lược mang. Cơ thể cá có màu xanh phần bụng hơi tráng bạc. Trên thân có phủ một lớp vảy nhỏ rất mịn. Vi lưng, vi đuôi, vi hậu môn có màu vàng cam. Khi bắt lên khỏi mặt nước, cá thường kêu éc éc, giống với tiếng kêu của heo.

Cá heo đuôi đỏ. Ảnh: Dân Việt



Ở Việt Nam, Ở Việt Nam, cá heo nước ngọt thường phân bố trong các lưu vực sông nước chảy như sông Tiền, sông Hậu. Ngoài tự nhiên, cá heo đuôi đỏ có tập tính di cư sinh sản rất mạnh. Chúng là loài cá dữ, kiếm ăn vào ban đêm, thức ăn ưa thích của chúng là giáp xác, côn trùng, trùn và ốc. Chúng đặc biệt thích ăn ốc và là chuyên gia trị các loại ốc nhỏ trong các thủy vực.



Thịt cá heo đuôi đỏ đặc biệt thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Không những vậy, vì màu sắc đẹp nên nhiều nơi còn thuần hóa cá heo về làm cảnh. Do đó, trên thị trường, loài cá này có giá trị kinh tế khá cao, trung bình khoảng 300.000-400.000 đồng/kg.



Là đặc sản chỉ xuất hiện trong mùa nước nổi, cá heo nước ngọt thường được bà con nông dân đánh bắt bán lẻ tại chợ hoặc bán tại các quán ăn, nhà hàng để chế biến món ngon phục vụ thực khách. Cá heo sông có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: cá heo nướng muối ớt, kho tiêu, kho sả ớt, nấu canh chua… Thịt cá thơm ngon, béo ngậy rất hấp dẫn nên được nhiều người tìm mua, hiện lượng cá xuất ra thị trường không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Theo một số tiểu thương, vào những thời điểm cuối vụ, họ phải đặt trước từ các bè nuôi nhưng vẫn không đủ cá để bán cho bà con.

Cá heo đuôi đỏ được nhiều tín đồ ẩm thực tìm mua



Được biết, bên cạnh cá heo đuổi đỏ đánh bắt ở sông thì hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều mô hình nuôi cá heo trong lưới, trong lồng bè trên sông. Mô hình nuôi cá heo đang có triển vọng tốt, mang lại thu nhập cho nông dân.

Theo người dân địa phương, trước đây cá heo đuôi đỏ cũng như cá linh, cá chốt là sản vật bình thường, gần đây trở thành đặc sản có tiếng của Đồng bằng sông Cửu Long do nuôi được nhiều, bán khắp nơi, đáp ứng nhu cầu thực phẩm chất lượng cao của người dân.



Đem cá đồng về nuôi, hiệu quả bất ngờ



Cũng như các hộ dân khác ở xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), trước đây, ông Hồ Văn Nhiều (ngụ ấp Hòa Bình 3) gắn bó với mô hình nuôi cá nàng hai (cá thác lác cườm) thương phẩm. Tuy nhiên, xu hướng nuôi ngày càng nhiều khiến giá cả bấp bênh, do đó ông Nhiều quyết định đổi hướng sang nuôi cá heo đuôi đỏ - loài cá nước ngọt được ông Nhiều đánh giá là có giá trị kinh tế cao nhất.



Ông Nhiều cho biết, qua mạng Ông Nhiều cho biết, qua mạng xã hội và trao đổi với người dân trong nghề ở huyện đầu nguồn huyện An Phú, ông nhận thấy nuôi cá heo đuôi đỏ hiệu quả kinh tế cao hơn các nàng hai nên đã cùng các anh em mạnh dạn chuyển đổi để thử sức.



Bắt tay vào nuôi cá từ năm 2017, ông Nhiều chọn mua cá heo giống ngoài tự nhiên do dân đặt đú ở huyện An Phú cung cấp. Cá được thả vào trong lồng bè được đặt nhiều ống tre hoặc ống nhựa kết lại để cá trú ẩn.



Là người có kinh nghiệm nuôi các loại cá, ông Nhiều vẫn phải thừa nhận nuôi cá heo nước ngọt không hề dễ, cá heo đuôi đỏ thường bị bệnh nấm ký sinh, tỷ lệ hao hụt cao. Theo ông Nhiều, quan trọng là phải chọn được con cá heo giống mạnh khỏe, nhận biết Là người có kinh nghiệm nuôi các loại cá, ông Nhiều vẫn phải thừa nhận nuôi cá heo nước ngọt không hề dễ, cá heo đuôi đỏ thường bị bệnh nấm ký sinh, tỷ lệ hao hụt cao. Theo ông Nhiều, quan trọng là phải chọn được con cá heo giống mạnh khỏe, nhận biết Sức Khỏe của cá để định kỳ tạt thuốc diệt ký sinh trùng, làm vậy sẽ hạn chế được bệnh tật. Đến vụ thu hoạch, dù bị hao hụt tỷ lệ cao nhất người nuôi cá heo đuôi đỏ vẫn có thể bỏ túi từ 100-150 triệu nhờ cá heo đuôi đỏ có giá bán lý tưởng.



Hiện ông Nhiều có 2 loại bè nuôi cá, bè lớn kích thước 4x6 m, thả nuôi 1 tấn cá heo giống, thu hoạch được 2 tấn; bè nhỏ kích thước 3x5 m, thả 300-500 kg giống cá heo, thu hoạch trên 1 tấn cá thương phẩm. Ông Nhiều tính toán, cá heo nước ngọt sinh trưởng từ 5-7 tháng là đủ chuẩn bán ra nên 1 năm ông có thể nuôi đến 2 vụ, đảm bảo nguồn vốn tái đàn và thu nhập cho Hiện ông Nhiều có 2 loại bè nuôi cá, bè lớn kích thước 4x6 m, thả nuôi 1 tấn cá heo giống, thu hoạch được 2 tấn; bè nhỏ kích thước 3x5 m, thả 300-500 kg giống cá heo, thu hoạch trên 1 tấn cá thương phẩm. Ông Nhiều tính toán, cá heo nước ngọt sinh trưởng từ 5-7 tháng là đủ chuẩn bán ra nên 1 năm ông có thể nuôi đến 2 vụ, đảm bảo nguồn vốn tái đàn và thu nhập cho gia đình



"Nhà có 3 anh em, từ năm 2017 đến nay thả nuôi tổng cộng 9 lồng bè cá heo đuôi đỏ. Sau 2 năm nuôi cho thấy, mô hình nuôi cá heo này cho hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định. Cá heo thịt thương phẩm có giá 280.000-300.000 đồng/kg, cứ 2-3 ngày có bạn hàng đến nhà đặt mua từ vài chục đến 100 kg, thu hoạch liên tục trong 2 tháng mới hết bè", ông Nhiều cho biết.

Ông Hồ Ngọc Nhiều kiểm tra cá heo đuôi đỏ nuôi trong lồng. Ảnh: Báo An Giang



So với các loại cá nước ngọt, cá heo đuôi đỏ đang cho hiệu quả kinh tế cao, trong khi đó, số hộ nuôi hiện nay không nhiều nên đầu ra được khách hàng chủ động tìm kiếm.



Lưu ý khi nuôi cá heo đuôi đỏ



Nuôi cá heo đuôi đỏ không khó nhưng muốn đạt năng suất cao phải nắm vững kỹ thuật cũng như tập quán sinh sống của cá.



Được biết, cá heo thích nghi với các thủy vực nước ngọt, nhiệt độ nước tối ưu để cho cá phát triển 25-29 độ C, pH từ 6,5-7,5.

Loài cá này phát triển tốt trong lồng, bè nhỏ khoảng 6-9 m3 để tiện chăm sóc, quản lý. Đặc biệt lồng bè phải được đặt những nơi nước sạch và có dòng chảy mạnh.

Thức ăn sử dụng để nuôi cá heo chủ yếu tự chế bằng nguyên liệu sẵn có như cám gạo, tấm, ngô… trộn với cá tạp xay nhuyễn, hoặc có thể sử dụng thức ăn viên công nghiệp loại nhỏ.

Về mật độ thả nuôi, cá heo nuôi trong lồng bè có thể thả với mật độ 80-100 con/m3. Trong quá trình chăn nuôi phải thường xuyên thăm bè, vệ sinh khu vực nuôi để kịp thời phát hiện các bệnh trên cá như: xuất huyết, ăn không tiêu...



Cá heo có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Cá giống có kích cỡ khoảng 180 con/kg, sau thời gian nuôi 6-8 tháng cá sẽ đạt kích cỡ thương phẩm 20-30 con/kg.

Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ sản xuất thành công giống cá heo đuối đỏ

