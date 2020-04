Nuôi con chỉ cần thả xuống nước chẳng cần cho ăn, lúc vớt lên thu tiền tỷ

"Đốt" sạch 2 tỷ tích cóp vào mô hình nuôi lợn



Nhìn vào mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mà Nhìn vào mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc mà gia đình anh Trần Văn Tuân (sinh năm 1982) gây dựng ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), ít ai biết rằng trước khi có được "cơ đồ" này, anh Tuân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thất bại.



Sinh ra trên mảnh đất thuần nông, quanh năm làm bạn với ruộng vườn, từ khi nhỏ anh Tuân đã thấu hiểu cái khó khăn, vất vả của những người nông dân nghèo tay bắt mặt tối suốt ngày nhưng vẫn chỉ đủ ăn. Tuy nhiên, anh Tuân vẫn giữ được cái khát khao sẽ Sinh ra trên mảnh đất thuần nông, quanh năm làm bạn với ruộng vườn, từ khi nhỏ anh Tuân đã thấu hiểu cái khó khăn, vất vả của những người nông dân nghèo tay bắt mặt tối suốt ngày nhưng vẫn chỉ đủ ăn. Tuy nhiên, anh Tuân vẫn giữ được cái khát khao sẽ làm giàu từ nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Trần Văn Tuân tỷ mẩn cấy trai vào ngọc. Ảnh: Dân Việt



Hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2003, sau khi học hết THPT, anh Tuân không tiếp tục học lên cao mà xin phép bố mẹ cho đi bộ đội. Tại đơn vị, chàng trai trẻ luôn khao khát học hỏi, trau dồi kiến thức không ngừng, mơ ước của anh Tuân lúc bấy giơ là khi ra quân sẽ được nhà nước tạo điều kiện cho đi học nghề rồi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.



Năm 2005, sau khi ra quân, anh Tuân đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động. 6 năm làm việc nơi đất khách quê người, anh Tuân luôn cố gắng tích cóp từng đồng xu cắc bạc, với mong muốn có thể mang tiền về quê đầu tư làm ăn.



Năm 2011 sau khi về nước, với số vốn trong tay, anh Tuân quyết định mở xưởng vật liệu xây dựng. Không may, công việc làm ăn không thuận lợi, bao nhiêu tiền của, công sức đầu tư vào xưởng đều "đổ sông xuống biển".

Năm 2014 anh Tuân chuyển hướng sang đầu tư chuồng trại, triển khai mô hình nuôi lợn. Dù chăm chỉ ngày đêm, nhưng anh Tuân vẫn tiếp tục không gặp may. "Cơn bão giá lợn" năm 2016 đã cuốn bay đi tất cả, khiến gia đình anh Tuân sạt nghiệp.



"Tiền mua con giống cao. Năm 2016, mua 1 con lợn giống đã hết hơn 1 triệu, sau một thời gian chăn nuôi, giá lợn bán mới được 1,6 triệu/1 tạ, khiến nhiều gia đình lao đao. Giá lợn thấp, tôi đã phải bỏ cả trang trại…", bắt đầu chăn nuôi vào đúng giai đoạn thị trường lợn có "biến", số tiền tích cóp bao năm của vợ chồng anh Tuân hết sạch.



"Vợ chồng mình đều lao động bên Hàn Quốc, khi về nước tích cóp được gần 3 tỷ, mình dùng 2 tỷ vào đầu tư làm ăn sau nhiều năm số tiền này đã bị tiêu tốn hết…", anh Tuân bộc bạch.



May mắn, bên cạnh anh Tuân luôn có chị Hoa là hậu phương vững chắc. Hiểu việc chồng làm là vì gia đình, chị Hoa chưa bao giờ trách móc anh một câu. Nhờ vậy mà dù thất bại, anh Tuân cũng không nản lòng mà luôn cố gắng tìm kiếm các cơ hội mới. Và cuối năm 2016, cơ duyên của anh Tuân với mô hình May mắn, bên cạnh anh Tuân luôn có chị Hoa là hậu phương vững chắc. Hiểu việc chồng làm là vì gia đình, chị Hoa chưa bao giờ trách móc anh một câu. Nhờ vậy mà dù thất bại, anh Tuân cũng không nản lòng mà luôn cố gắng tìm kiếm các cơ hội mới. Và cuối năm 2016, cơ duyên của anh Tuân với mô hình nuôi con trai nước ngọt để lấy ngọc bắt đầu.

Sản phẩm ngọc trai chế tác của mô hình nuôi trai lấy ngọc nước ngọt ở Ninh Bình. Ảnh: Dân Việt

Thả xuống nước chẳng cần cho ăn, lúc vớt lên thu tiền tỷ



Qua người quen giới thiệu, anh Tuân được biết đến mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nhận thấy mô hình này sinh lợi nhuận cao, anh Tuân liền về bàn với vợ. Sau thời gian suy tính kỹ càng, anh Tuân lên đường đi học hỏi kinh nghiệm nuôi trai lấy ngọc.



Trở về sau thời gian "tầm sư học đạo", anh Tuân mạnh dạn vay vốn, cải tạo chuồng lợn cũ và ao nuôi cá thành bể và ao nuôi trai lấy ngọc. Tuy nhiên, hành trình nuôi của anh Tuân cũng lắm gian nan.



Ban đầu, anh thả 7.000 con trai đã cấy nhân ngọc xuống ao nuôi, tuy nhiên do kinh nghiệm nuôi chưa có nhiều, chưa nắm bắt được quy luật, đặc tính của con vật nên lúc thu hoạch có con trai mổ ra chẳng có viên ngọc nào. Qua gần 2 năm "dãi nắng, dầm sương" với nghề nuôi trai, tỉ lệ trai cho ngọc cũng chỉ đạt khoảng 40%.

Thế là, anh Tuân lại tiếp tục lặn lội đi tới các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, tìm gặp thợ lặn trai để học hỏi về đặc tính con trai, các kỹ thuật cấy ghép nhân ngọc. Kinh nghiệm tích lũy của anh Tuân tỉ lệ thuận với số trai cho ngọc. Đến thời điểm này, tỷ lệ trai đậu ngọc ở mô hình của anh Tuân đã đạt mức cao.



"Giờ mình đã có thể sống bằng nghề nuôi trai nước ngọt lấy ngọc được rồi anh ạ", anh Tuân vui sướng nói về thành công bước đầu của mình.

Kỹ thuật "vàng" nuôi trai lấy ngọc thành công

Hiện mô hình nuôi trai lấy ngọc của gia đình anh Tuân đang triển khai trên diện tích 1,5 ha mặt nước. 2 vạn con trai đang được thả nuôi, theo hình thức gối vụ, nuôi ở dạng treo phao và thả đáy. Trung bình, 1 con trai sẽ cấy được 2- 4 hạt nhân. Hiện mỗi năm anh Trần Văn Tuân thu hoạch gần 14.000 viên ngọc. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội và Hồ Chí Minh với giá bán từ 150.000- 200.000 đồng/viên. Sau khi trừ tất cả chi phí, 1 ha anh Tuân thu lãi 600 triệu đồng/năm. Anh Tuân cho biết đây là mức lãi tối thiểu vì hiện gia đình đang nuôi dưới dạng nhỏ lẻ, ngọc trai đang bán dưới dạng thô chưa chế tác, nên còn bị thương lái ép giá.



"Nuôi trai lấy ngọc ít rủi ro hơn nuôi lợn. Mặt khác, con trai cũng cho giá trị kinh tế cao hơn. Cụ thể, ngoài ngọc thì vỏ trai cũng được bán cho các cơ sở chế tác đồ thủ công mỹ nghệ; còn thịt trai thì dùng làm thực phẩm…", anh Tuân cho hay.

Anh Nguyễn Cao Cầu (25 tuổi, thôn Phú Hạ, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) - chủ cơ sở nuôi trai ở Ninh Bình nhận định, nếu nắm vững kỹ thuật nuôi, kỹ năng cấy nhân ngọc thì tỉ lệ cho ngọc đạt đến 90% và trong đó có loại cho ra ngọc đẹp có giá kinh tế rất cao. "Nếu nói về kinh tế thì không một loại vật nuôi nước ngọt nào cho hiệu quả kinh tế bằng được nuôi trai lấy ngọc này được".

Sau khoảng hơn 2 năm chăm sóc, cấy nhân và trông coi là trai cho thu ngọc. Mỗi viên ngọc trai giúp người nuôi có ngay vài trăm ngàn đồng. "Dưới ao này tôi đang nuôi hàng vạn con trai để lấy ngọc. Gọi là nuôi vậy thôi, chứ không phải cho đám trai ăn gì cả. Chỉ mua trai giống về cấy ngọc rồi thả chúng xuống ao, trông coi và chờ ngày thu hoạch thôi...", anh Cầu tiết lộ.

Giá bán ngọc trai hiện tại trên thị trường dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/ viên. Trong khi đó chi phí nuôi một con trai đến khi có ngọc khá thấp, chỉ rơi vào khoảng 35.000 đồng.





