Trồng khoai không lấy củ chỉ lấy ngó, vẫn nhẹ nhàng bỏ túi 25 triệu mỗi tháng

Mô hình trồng khoai môn lấy ngó của hộ anh Nguyễn Văn Hào ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang được rất nhiều bà con nông dân tìm đến học hỏi kinh nghiệm.



Làm liều phá 4.000 m2 lúa để trồng khoai



Mô hình trồng khoai môn Thái Lan hay còn gọi là môn Thái để lấy ngó là một mô hình không còn xa lạ với người nông dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, ở Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, mô hình này vẫn còn khá mới mẻ đối với bà con nông dân. Anh Nguyễn Văn Hào chính là người đầu tiên thử nghiệm trồng loại cây này và thu về hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn.

Một nông dân thu hoạch ngó môn



Kể về cơ duyên biết đến cây trồng này, anh Hào cho biết, trong một lần gia đình về quê Sóc Trăng, anh tình cờ thấy được mô hình trồng môn Thái lấy ngó của anh Hai cạnh nhà. Thấy trồng cây này có nhiều ưu điểm như kỹ thuật chăm sóc đơn giản, cây ít sâu bệnh, hiệu quả kinh tế lại cao, đầu ra ổn định… anh Hào quyết định đưa giống cây này về trồng tại địa phương.



Do chưa biết nhiều về loại cây này, ban đầu anh Hào gặp không ít khó khăn. Từ kỹ thuật chăm sóc cây cho tới địa chỉ mua giống và việc tìm đầu ra cho sản phẩm, anh Hào đều phải nhờ cậy anh Hai hàng xóm. May mắn, anh Hai đã giới thiệu cho anh Hào chỗ mua cây khoai môn giống và cả thương lái thu mua ngó môn khiến anh Hào vô cùng yên tâm.

Bắt tay vào trồng khoai môn lấy ngó, anh Hào quyết định chuyển đổi 4.000 m2 đất ruộng canh tác lúa để lấy đất trồng khoai. Lúc bấy giờ, không ít người tỏ ra khó hiểu quyết định của anh Hào:

"Tôi mạnh dạn lên kế hoạch chuyển đổi đất lúa sang mô hình trồng môn Thái lấy ngó, bà con xung quanh ai cũng bàn tán, nói tôi gan dạ, lần đầu làm 'liều' mà lên hết 4.000 m2. Tôi chỉ biết cười và đáp: Có gan làm giàu bà con ơi", anh Hào kể lại.



Quyết tâm trồng khoai và chịu khó học hỏi kỹ thuật canh tác nhưng anh Hào không may mắn gặp thuận lợi ngay từ đầu. Đất anh định trồng khoai vốn dùng canh tác lúa nên hàm lượng phèn khá cao. Để giảm bớt lượng phèn, anh Hào phải đào rãnh thoát nước, rửa phèn thật kỹ.



Đến tháng 5/2019 anh Hào mới bắt đầu trồng 6.000 cây môn Thái giống trên 4.000 m2. Sau hơn 2 tháng, anh Hào bắt đầu có thể thu hoạch lứa ngó đầu tiên, mang lại hiệu quả kinh tế cao.



Anh Hào cho biết, cùng với diện tích 4.000 m2 đất, trước đây anh Hào canh tác lúa, nếu trúng mùa được giá mỗi vụ cũng chỉ thu lợi nhuận khoảng 5 triệu đồng. Bình quân 1 năm 3 vụ lúa anh thu lợi nhuận khoảng 18 triệu đồng. Còn bây giờ cũng với 4.000 m2 đất trồng môn lấy ngó, mỗi tuần anh Hào đều thu hoạch tầm 500-600 kg ngó môn. Ngó môn bán với giá bán dao động từ 9.000-15.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí phân bón, bình quân mỗi tháng anh Hào thu lợi nhuận từ 17-25 triệu đồng.

Ruộng trồng ngó môn của gia đình anh Hào



Số tiền lời 1 tháng bán ngó môn Thái bằng 1 năm canh tác lúa bước đầu khẳng định mô hình trồng khoai môn lấy ngó mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ sau 1 tháng lấy ngó môn, anh Hào đã thu lại được chi phí đầu tư ban đầu. Con số lợi nhuận này còn có thể tăng nữa vì năng suất ngó môn Thái trong ruộng của anh Hào mới chỉ đạt trung bình do kỹ thuật canh tác chưa chặt chẽ và đất còn phèn nhiều.



Kỹ thuật trồng cây khoai môn Thái lấy ngó

Là một nông dân nhiều năm gắn bó với đồng ruộng, anh Hào biết khá nhiều về các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhưng phải đến cây môn Thái, anh Hào mới thực sự thành công.



Chị Út - vợ anh Hào cho biết, cây khoai môn Thái dễ trồng, chăm sóc đơn giản, không tốn nhiều chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Khi trồng môn Thái chỉ cần lưu ý làm đất kỹ, không để đất có phèn sẽ giúp tiết kiệm chi phí phân bón và thuốc. Cứ khoảng 2-3 ngày phải bơm nước vào ruộng một lần rồi lại tháo ra thay nước mới. Ngoài ra ruộng môn Thái phải giữ sạch cỏ để hạn chế sâu hại.





Theo kinh nghiệm của những nông dân trồng khoai môn lấy ngó lâu năm, khoai nên được trồng theo luống có chiều cao 30 cm, rộng 1 m. Cây con hay mắt củ cái được trồng theo hàng với mật độ cây cách cây khoảng 40-45 cm, hàng cách hàng 50 cm. Nên trồng vào khoảng giữa tháng 7 dương lịch để cây con và mắt củ có điều kiện bật mầm, phát triển thân lá. Đến mùa xuân cây sẽ có sinh khối lớn nhất và cho khai thác ngó rất cao. Sau khi trồng khoai, dùng ni lông phủ 2 bên hàng, còn giữa luống phủ rơm rạ để hạn chế cỏ dại và giúp khoai ra mầm. Khoai được trồng bằng củ cái có mắt sẽ phát triển nhanh và ra mầm nhiều hơn là trồng bằng cây con.



Khoai ưa phát triển trên các nền ruộng hơi trũng, đất thịt nhẹ, giàu mùn. Trong ruộng trồng khoai tố mực nước trong các dõng cần đạt 2/3 chiều cao luống là tốt nhất. Không nên để nước ngập mặt luống sẽ khiến các ngó khoai bị biến vàng, ăn không giòn. Cây có khả năng sinh trưởng, phát triển rất khỏe, ít khi bị sâu bệnh hại.

Món canh cua ngó môn nấu tôm



Hiện tại mô hình trồng môn Thái của gia đình anh Hào được nhiều bà con trên địa bàn ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang thăm quan, học hỏi. Sắp tới dự kiến còn có nhiều bà con xung quanh chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng khoai môn lấy ngó để làm giàu như mô hình của anh Hào, góp phần giúp địa phương ngày càng phát triển, hướng đến một xã nông thôn mới.



Ngó khoai là nguyên liệu được yêu thích vì độ ngon, ngọt, giòn khác biệt với các loại thân, ngó các cây trồng khác. Đây còn là thực phẩm được người sử dụng yên tâm một cách tuyệt đối về độ an toàn. Ngó môn thì có thể chế biến thành nhiều Món ăn ngon : như ngó môn xào tỏi, ngó môn nấu canh chua, ngó môn nấu ốc, ngó môn nấu cá ngó môn làm gỏi, ngó môn làm dưa, ngó môn luộc,...

Trồng môn lấy ngó - lạ nhưng lãi "khủng"

