Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng sau tin đồn rạn nứt hôn nhân

Chuyện tình cảm giữa Lâm Khánh Chi cùng chồng trẻ 8 tuổi luôn được nhiều khán giả quan tâm. Tuy nhiên, mới đây người đẹp chuyển giới bất ngờ tuyên bố dọn về nhà bố mẹ đẻ, ngầm ám chỉ cặp đôi đang trên bờ vực tan vỡ. Không chỉ vậy, Lâm Khánh Chi còn chia sẻ mình bị sốc thuốc, dẫn đến co giật, tay chân bủn rủn khiến khán giả lo lắng.

Khi được hỏi, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi và anh Hùng tạm thời không sống chung nữa. Anh Hùng vẫn ở lại nhà cũ của chúng tôi để trông coi shop thời trang, mỹ phẩm".

Sau đó, giọng ca bài 'Ngày còn anh bên tôi' còn đăng tải dòng trạng thái với giọng điệu khá đanh thép như ngầm gửi lời đến chồng trẻ. Cô viết: "Tới thời điểm hiện tại có thăng trầm sóng gió nào mà Chi chưa trải qua. Con đường chông gai cho đam mê âm nhạc và rồi mạnh mẽ liều mình để được sống là chính mình... Và cuối cuộc hành trình ấy để mình nhận ra chỉ có tình yêu là thứ hạnh phúc nhất quan trọng nhất mà Chi có được. Và khi thứ quan trọng ấy mất đi mình mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng...

Quyết định nào cũng thật đắng cay. Câu chuyện nào cũng có lí do cả. Chi cần khoảng không gian nghỉ ngơi suy nghĩ cho những điều trải qua. Và cuối tuần này Chi sẽ có câu trả lời giải đáp tất cả. Cám ơn vì mọi người đã lo lắng cho chuyện của gia đình Chi khoảng thời gian vừa qua. Hiện tại sức khoẻ Khánh Chi đã ổn cám ơn mọi người đã yêu mến và quan tâm. Nhớ nhà lắm rồi..."

Rất may sau đó, Lâm Khánh Chi đã livestream trên mạng xã hội , làm rõ những tin đồn mà cư dân mạng lan truyền những ngày vừa qua về cuộc hôn nhân của vợ chồng cô. Nữ ca sĩ cho hay, vợ chồng cãi vã, trục trặc là chuyện thường tình, nhà nào cũng có. Lâm Khánh Chi và ông xã có giận nhau, lại thêm gặp vấn đề Sức Khỏe nên nữ ca sĩ quyết định dọn về ở với bố mẹ. Dù vậy, ông xã sau đó đã tới đón Lâm Khánh Chi về, cả hai đã làm lành nhưng do vì còn mệt nên chồng cô không xuất hiện cùng trong livestream. Người hâm mộ ai nấy đều thở phào vì Lâm Khánh Chi và ông xã đã về lại bên nhau 'cơm lành canh ngọt' sau 1 tuần giận dỗi.

Chi Nguyễn (t/h)