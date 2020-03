Làm rõ nguyên nhân bé gái ở Gia Lai tử vong sau tiêm vắc-xin 6 trong 1

Mới đây, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đơn vị vừa tổ chức cuộc họp phân tích nguyên nhân tử vong của một cháu bé 3 tháng tuổi trên địa bàn.

Cháu L.H.L. (sinh ngày 12/11/2019, trú tại tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã đột ngột tử vong sau hơn 1 ngày tiêm vắc-xin.

Theo nguồn tin ban đầu trên báo Gia Lai, từ sáng 22/2, cháu L. được gia đình đưa đi tiêm vắc xin 6 trong 1, mũi thứ 2. Sau khi tiêm về 1 thời gian, cháu bắt đầu có biểu hiện quấy khóc và bú sữa ít. Đến đầu giờ chiều ngày 23/2, cháu L. trở nên tím tái rồi ngất xỉu. Ngay lập tức gia đình đã đưa cháu tới nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai.

Tại đây, các bác sĩ xác định cháu L. đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Sau khoảng 20 phút các bác sĩ nỗ lực thực hiện biện pháp cấp cứu hồi sức tim phổi, cháu L. đã xuất hiện nhịp tim trở lại. Sau khi hỗ trợ máy thở, các bác sĩ chuyển cháu bé 3 tháng tuổi lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vào lúc 15h35 cùng ngày.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, các bác sĩ xác định cháu L. đang trong tình trạng hôn mê nguy kịch, không có mạch, không có nhịp tự thở mà vẫn phải hỗ trợ thở máy.

Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm, cấp cứu tổng hợp đồng thời trao đổi chuyên môn với tuyến trên về trường hợp của cháu. Đến khoảng 20h15 cùng ngày, cháu L. bị ngưng tim nhiều lần, lúc này, gia đình xin đưa cháu về nhà. Bệnh nhi 3 tháng tuổi đã tử vong sau đó.

Liên quan đến sự việc, mới đây, Sở Y tế chủ trì cuộc họp phân tích nguyên nhân tử vong của cháu L.H.L. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai và Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp, bước đầu các bên chẩn đoán nguyên nhân tử vong của cháu L. là do bị sốc nặng, có thể là sốc tim nghi có bệnh lý cơ tim. Tuy nhiên, có hay không ảnh hưởng của việc tiêm vắc xin 6 trong 1 dẫn đến tình trạng trên thì vẫn đang phải xác minh thêm

Được biết, vì gia đình không khiếu nại nên Sở Y tế không tiến hành kiểm thảo tử vong.

Vắc-xin 6 trong 1 là vắc-xin phối hợp phòng 6 bệnh gồm: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và viêm màng nào mủ/ viêm phổi do Hib. Vắc-xin này thường được tiêm cho trẻ mũi 1 lúc 2 tháng tuổi, mũi 2 trẻ 3 tháng tuổi và mũi 3 trẻ 4 tháng tuổi.

