Làm rõ nguyên nhân cháy khu nhà trọ 5 tầng khiến 1 nữ sinh viên tử vong, nhiều người bị thương

Tin tức mới nhất ngày 2/3, theo An ninh Thủ đô, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng 29/2 khiến nhiều người thương vong.



Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 29/2 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Khi đó, tại ngôi nhà trọ 5 tầng ở ngõ 59 phố Khương Hạ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Được biết, ngôi nhà này có diện tích hơn 50m2 và được xây dựng theo dạng nhà ống. Thời điểm vụ cháy xảy ra, trong nhà có rất nhiều người đang ngủ tại các tầng ở bên trong.



Theo báo Tiền Phong, ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã điều động 5 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sỹ tới hiện trường để tổ chức cứu nạn, dập lửa. Đến khoảng 4h30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Cụ thể, lực lượng hộ cứu nạn đã hướng dẫn và đưa an toàn 10 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một nữ sinh viên (quê Nam Định) đã tử vong do ngạt khói. Ngoài ra còn một số người khác bị thương, vụ hỏa hoạn cũng đã gây thiệt hại tài sản gồm 14 xe máy, 1 xe đạp điện và nhiều đồ khác.



Cũng vụ việc tương tự, mới ngày 17/2, người dân sinh sống đối diện UBND xã Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng bất ngờ phát hiện có khói và lửa nghi ngút bên trong phòng kế toán của trụ sở UBND xã.

Ngay sau đó, llực lượng công an và dân quân địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phá lửa vào bên trong dập tắt vụ hỏa hoạn . Lúc này, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông bên trong căn phòng đang bốc cháy.



Nạn nhân được xác định là anh Lê Hồng T. (SN 1984), nhân viên kế toán của UBND xã Phước Lưu. Đến chiều cùng ngày, Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

