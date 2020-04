Làm rõ thông tin có điều dưỡng mang thai tháng cuối tham gia chống dịch COVID-19 tại BV Bạch Mai

Ngày 2/4, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, PGS-TS Lương Ngọc Khuê đã gửi công văn số 427/KCB-ĐD&KSNK yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai làm rõ thông tin có điều dưỡng mang thai tham gia chống dịch COVID-19.

Theo công văn, hiện nay trên một số trang mạng xã hội, báo chí có đưa tin về một nữ điều dưỡng tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, nữ điều dưỡng Khoa C4 - Viện Tim mạch quốc gia này hiện đang mang thai tuần thứ 38 (đang cách ly tại chỗ với các nhân viên y tế khác). Tuy bài viết có mục đích ca ngợi, động viên tinh thần tự nguyện tham gia chống dịch của các nhân viên y tế, nhưng cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều về việc việc bệnh viện và ngành Y tế để lao động nữ mang thai tham gia làm việc với nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.

Để tránh dư luận không tốt với bệnh viện và ngành Y tế về việc chăm sóc và bảo vệ Sức Khỏe của lao động nữ mang thai trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xác minh, làm rõ các nội dung mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh. Nếu đúng như phản ánh, đề nghị phía Bệnh viện không bố trí các nữ nhân viên y tế mang thai thám cuối trực tiếp tham gia các công viên liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong trường hợp các nhân viên y tế mang thai phải thực hiện cách ly theo quy định thì cần được bố trí nơi cách ly an toàn, tránh mọi nguy cơ lây nhiễm từ người bệnh. Rà soát nhân lực toàn bộ bệnh viện để chăm sóc người bệnh toàn diện, chu đáo, nếu thiếu nhân lực đề nghị khẩn trương báo cáo Cục Quản lý Khám chữa bệnh để có giải pháp kịp thời.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các nội dung trên trước 10 giờ ngày 3-4 và cung cấp các thông tin chính thức liên quan cho cơ quan báo chí, truyền thông.

Trước đó, trên trang web của Bệnh viện Bạch Mai đăng tải bài viết về việc thực hiện biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 sau khi bệnh viện thực hiện quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập" từ ngày 28/3, trong đó có nhắc đến tấm gương nhân viên y tế đang mang thái tháng cuối vẫn công tác tại Viện Tim mạch vì người bệnh. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn, đây là một trong những điển hình của cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai. Nữ nhân viên này đã tự nguyện, xung phong ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân dù phải hy sinh nhiều thứ.

