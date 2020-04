Làm rõ tin PGĐ bệnh viện tổ chức đám cưới cho con với đoàn rước dâu 20 ô tô giữa mùa COVID-19

Ngay sau khi nhận được thông tin ông Lê Anh Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức tiệc cưới cho con trai trong mùa dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản 831/SYT-TCCB viện Đa khoa huyện Hương Khê yêu cầy làm rõ thông tin trên, xử lý theo thông tin báo chí phản ánh.

Trong văn bản yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê xác minh thông tin báo chí nêu, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý (nếu có vi phạm); đồng thời báo cáo về Sở Y tế tỉnh trước 10h ngày 3/4.

Trước thông tin trên, ông Phan Trường Sang – Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết: Hiện bệnh viện đang xác minh thông tin theo văn bản chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh viện đang yêu cầu ông Lê Anh Hùng – Phó Giám đốc bệnh viện viết bản tường trình. Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viện cũng sẽ tiến hành họp, kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm, báo cáo Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo quy định.

Hình ảnh cắt từ camera được cho là đoàn đưa dâu nhà PGĐ bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Theo thông tin được đưa trước đó, trong 2 ngày nay, người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xôn xao thông tin về việc gia đình ông Lê Anh Hùng – Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức đám cưới rình rang cho con trai. Đám cưới có sự tham gia của nhiều xe ô tô rước dâu trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Một số người dân thông tin, đám cưới diễn ra vào ngày 31/3. Tại đám cưới có khoảng 20 chiếc ô tô xuất phát từ khách sạn Đức Tài (thị trấn Hương Khê) đi dọc đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn về nhà riêng của bố mẹ chú rể ở xã Gia Phố (huyện Hương Khê).

Sự việc trên khiến người dân vô cùng bức xúc, bởi đám cưới diễn ra đúng thời điểm Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị cách ly toàn xã hội . Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ra thông báo đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, các đơn vị hoạt động vui chơi, giải trí , vũ trường, quán bar, nhà hàng… trên địa bàn tỉnh để phòng chống lây lan COVID-19.

