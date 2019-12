Lâm tặc táo tợn kéo 20 người đến tấn công và chém đứt gân tay cán bộ kiểm lâm để giải cứu đồng bọn

Theo tin từ tờ VOV .VN, sáng 19/12, ông Phạm Tuấn Linh – quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn ( tỉnh Đắk Lắk ) cho biết: Anh Y Thông Chỉ Byă (24 tuổi, trú huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, công tác tại Trạm kiểm lâm số 11) trong lúc đi tuần tra rừng đã bị lâm tặc chém trọng thương. Hiện người cán bộ này đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tối ngày 18/12, anh Y Thông Chỉ cùng một số các bộ kiểm lâm khác đi tuần tra rừng tại khu vực Tiểu khu 276 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn. Trong lúc tuần tra, các cán bộ kiểm lâm phát hiện một nhóm lâm tặc đang dùng cưa lốc đốn hạ cây rừng.

Ngay lập tức cán bộ kiểm lâm tiến hành bao vây, khống chế được một đối tượng, thu giữ một cưa lốc máy. Thấy đồng bọn bị bắt, nhóm lâm tặc này bỏ chạy tán loạn vào trong rừng sâu.

Anh Y Thông và các cán bộ kiểm lâm khác tiến hành kiểm tra số cây bị đốn hạ, tra hỏi một số câu hỏi đối với tên lâm tặc vừa bị bắt.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, nhóm này kéo thêm khoảng hơn 20 người nữa quay lại bao vây tấn công các cán bộ kiểm lâm bằng hung khí nhằm mục đích giải cứu đồng bọn.

Trong lúc chống trả nhóm lâm tặc, anh Y Thông bị rựa của một đối tượng trong nhóm lâm tặc chém trúng làm đứt gân cổ tay trái, mất nhiều máu. Thấy vậy, nhóm lâm tặc lập tức vứt bỏ hung khí rồi cùng nhau bỏ chạy vào trong rừng sâu.

Phát hiện sự việc, các đồng đội của anh Y Thông đã nhanh chóng sơ cứu tại hiện trường và đưa anh vào bệnh viện vùng Tây Nguyên để điều trị. Hiện, các bác sĩ đã nối gân thành công cho anh Y Thông.

Về nhóm đối tượng lâm tặc, ông Tuấn Linh cho biết: Ban lãnh đạo vườn Quốc gia Yok Đôn đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra , truy tìm nhóm đối tượng chặt phá rừng và gây thương tích cho cán bộ kiểm lâm.

Đây không phải lần đầu tiên cán bộ chức năng bị lâm tặc tấn công. Trước vào tháng 10/2019, đối tượng lâm tặc tên Nguyễn Thanh Hùng chở gỗ lậu trái phép đã tông vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Gia Lai. Sự việc khiến một cán bộ cảnh sát giao thông huyện Kông Chro bị thương nặng và một chiếc xe chuyên dụng bị hư hỏng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng điều khiển ô tô chở gỗ lậu, khi bị lực lượng chức năng phát hiện chặn đầu xe để kiểm tra thì đối tượng này tăng ga đâm thẳng vào lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

