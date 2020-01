Lần đầu tiên, bác sĩ nội soi rút mảnh gỗ từ đại tràng qua da, không cần mổ hở

Đó là bệnh nhân nam tên là N.V.H. (31 tuổi, quê ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải.

Khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhân có đi khám, siêu âm và chụp cắt lớp thì phát hiện hình ảnh ổ áp xe tại đại tràng bên phải do dị vật. Bệnh nhân không sốt, không có biểu hiện gì khác ngoài đau bụng và có tiền sử mổ ruột thừa 8 năm trước. Kết quả chụp chiếu phát hiện dị vật vị trí cạnh đại tràng phải, có thể đã xuyên qua đại tràng và nằm tại vị trí này.

Các bác sĩ dùng kỹ thuật nội soi qua da để lấy dị vật cho bệnh nhân.



ThS.BS Nguyễn Thái Bình, khoa Chẩn đoán hình ảnh, ThS.BS Nguyễn Thái Bình, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, thông thường với các trường hợp dị vật trong ổ bụng, bác sĩ sẽ phải mổ hở để tìm dị vật.



Với bệnh nhân này các bác sĩ lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật nội soi đường hầm nhỏ (PCNL) để lấy dị vật với sự trợ giúp của hệ thống máy siêu âm và nội soi ống cứng hiện đại.



Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành gây tê tại chỗ, dưới hướng dẫn siêu âm và nội soi rồi tiếp cận và gắp dị vật ra hoàn toàn.



Dị vật khá đặc biệt, đó là một mảnh gỗ khá dài, khoảng 5cm, đã bị gãy thành hai mảnh. Bệnh nhân cho hay không hiểu vì sao lại có mảnh gỗ này trong ổ bụng. Anh chỉ nhớ trước đó hai tuần có ăn kem. Các bác sĩ nhận định, rất có thể mảnh gỗ là một phần của que kem hoặc cũng có thể là do vô tình nuốt tăm, chọc thủng từ đại tràng ra.

Bác sĩ Bình cho hay, đây là kỹ thuật được sử dụng phổ biến để lấy sỏi mật và sỏi thận qua da tại Bác sĩ Bình cho hay, đây là kỹ thuật được sử dụng phổ biến để lấy sỏi mật và sỏi thận qua da tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Lần đầu tiên các bác sĩ áp dụng phương pháp này để lấy dị vật ra ngoài. Nếu thực hiện thành công sẽ rất tốt cho bệnh nhân bởi các dị vật nhỏ nằm sâu trong bụng mổ thường rất khó lấy ra.



Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng để lấy dị vật ở các vị trí khác nằm sâu trong ổ bụng sau đó điều trị ổ áp xe bằng phương pháp dẫn lưu.

Phương pháp này đòi hỏi tính chính xác cao nhưng thực hiện khá dễ dàng. Ưu điểm lớn nhất của nó là giúp cho bệnh nhân tránh một cuộc mổ hở, rút ngắn thời gian điều trị và hồi phục. Một ngày sau khi được can thiệp bệnh nhân đã có thể đi lại bình thường và 3 ngày sau có thể xuất viện.





