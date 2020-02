Lần đầu tiên phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thời gian ủ bệnh hơn 1 tháng

South China Mornong Post đưa tin, ngày 16/2, chính quyền huyện Tân Hương, thị trấn Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết về một trường hợp nhiễm COVID-19 ở huyện này được xác nhận sau 34 ngày trở về từ chuyến thăm Vũ Hán hồi giữa tháng Một.

Sau đó, 2 người từng tiếp xúc với bệnh nhân cũng đã được báo cáo nhiễm virus. Trong khi ba người bị nghi ngờ nhiễm đang được cách ly theo dõi.



Sau khi phát hiện trường hợp này, chính quyền huyện Tân Hương tuyên bố sẽ kéo dài thời gian cách ly tại nhà từ 14 đến 21 ngày đối với những người dân đã từng đến Hồ Bắc hoặc có tiếp xúc với người dân ở tâm dịch.



Huyện này từng báo cáo một trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus COVID-19 sau 94 ngày kể từ khi bệnh nhân này tiếp xúc với người thân từ Hồ Bắc. Ngày 13/11, bệnh nhân đã chăm sóc bố vợ đến từ Vũ Hán và qua đời vài ngày sau đó. Người con rể tiếp tục ở lại nhà bố vợ cho đến ngày 31/1. Dù khai thác bệnh sử là vậy nhưng chính quyền chưa xác định người con rể này nhiễm bệnh từ đâu.



Gần đây, nhiều địa phương báo cáo về một số ca bệnh có thời gian ủ bệnh nhiều hơn 14 ngày. Trung tuần tháng 2/2020, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, tuần trước cũng đã báo cáo hai trường hợp nhiễm COVID-19 với thời gian ủ bệnh dài hơn 14 ngày. Các địa phương có báo cáo các trường hợp tương tự được ghi nhận ở tỉnh An Huy và Sơn Đông.

Trước đó ngày 9/2, trên trang medRxiv.org - website lưu trữ và cung cấp thông tin cho các nghiên cứu y khoa hoàn chỉnh nhưng chưa được công bố tiết lộ nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do ông Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) - nhà dịch tễ nổi tiếng Trung Quốc, cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Trung Quốc về dịch Covid-19 đứng đầu. Nghiên cứu chỉ ra, thời gian ủ bệnh của COVID-19 trung bình là 3 ngày, ít hơn so với ước tính 5,2 ngày.



Ông Chung cũng cho hay, đã xảy ra trường hợp virus corona chủng mới ủ bệnh trong 24 ngày. Bệnh nhân này có xác suất 1 trong 1.099 bệnh nhân được lựa chọn từ 552 bệnh viện trên khắp Trung Quốc. 24 ngày được tính từ lúc bệnh nhân có tiếp xúc ban đầu với nguồn lây bệnh cho tới khi triệu chứng bệnh đầu tiên được phát hiện.



Tuy nhiên, ông Chung cũng cảnh báo rằng sự thận trọng là cần thiết vì hiện chưa có đủ bằng chứng khẳng định 24 ngày là quãng thời gian ủ bệnh dài nhất của Covid-19.



