Lần đầu tiên tại Việt Nam thay khớp vai cho bệnh nhân ung thư xương hiếm gặp

Đó là trường hợp của cô Lương Thị Th. (43 tuổi, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Cô Th. là giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng nhưng 5 năm qua đã chịu đựng những cơn đau nhức bả vai bên phải hành hạ.

Năm 2018, cô Th. tìm tới Bệnh viện Việt Đức , các bác sĩ tiến hành chụp phim cộng hưởng từ cho kết quả có một khối u to bằng hòn bi ve ở vị trí xương bả vai phải, xâm lấn phần mềm xung quanh. Bác sĩ kết luận bị u xương bả vai phải đã xâm lấn ra phần mềm xung quanh.

Khối xương bả vai ung thư được lấy ra và xương bả vai nhân tạo.



Các bác sĩ nhận định, bệnh tình của cô giáo Th. rất hiếm gặp vì xương bả vai là vùng rất nguy hiểm. Vị trí này là nơi mạch máu và thần kinh từ thân mình đi xuống tay. Nếu phẫu thuật không cẩn thận sẽ chạm vào dây thần kinh gây liệt, chạm vào mạch máu gây xuất huyết.



Phương án thay thế xương bả vài được cân nhắc rất kỹ bởi sử dụng chất liệu gì để thay thế. Thực tế tại Việt Nam chưa từng thực hiện phẫu thuật thay xương bả vai.



Sau đó, cô Th, trở về với đơn thuốc trên tay cùng tâm trạng tuyệt vọng. Bệnh tình ngày một trầm trọng, cô Th. phải chịu đựng những cơn đau nhiều hơn, tới mức cô không thể tự lái xe từ nhà tới trường dù quãng đường chỉ dài 500m. Cô giáo lo sợ một ngày nào đó không thể tiếp tục đứng trên giảng đường.



Đầu tháng 9/2019, được một người bạn giới thiệu cô Th. tìm đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, các bác sĩ đã liên hệ với các chuyên gia nước ngoài để tham khảo phương án dùng vật liệu nhân tạo thay thế xương bả vai. Đây gần như là cách duy nhất và tốt nhất để cứu chữa cho cô giáo Th.



PGS.TS Trần Trung Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết đã dành 1 tuần trời để tìm hiểu các trường hợp tương tự được ghi nhận trong y văn thế giới. Được sự tư vấn của chuyên gia về thay xương bả vai ở Nhật Bản, các bác sĩ dưa ra 2 phương án điều trị.



Một là cắt lẩy bỏ toàn bộ xương bả vai và khối u rồi khâu lại phần mềm. Cách thứ hai là vẫn cắt bỏ toàn bộ xương bả vai và khổi u, sau đó tiến hành thay toàn bộ xương bả vai phải bị ung thư bằng vật liệu nhân tạo; kết hợp điều trị thuốc nội khoa với xạ trị và hóa chất.

Hình ảnh X-quang xương bả vai sau phẫu thuật.



Phải mất gần 2 tháng chuẩn bị, ca phẫu thuật mới có thể diễn ra vào ngày 28/12/2019. Ê kíp bác sĩ của hai bệnh viện tiến hành cắt toàn bộ khối u xương và xương bả vai phải, sau đó thay thế xương bả vai nhân tạo. Sau 3 tiếng phẫu thuật, kết quả nhận được ngoài sự mong đợi của các chuyên gia.



PGS Dũng cho biết, khối u xương đã làm cho xương bả vai to và nặng gần gấp đôi xương thật của bệnh nhân. Khối u đã lan rộng và chèn ép vào một số nhánh dây thần kinh trên vai của bệnh nhân gây đau đớn. May mắn các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, không gây ra biến chứng gì.



5 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, đã cử động được phần cẳng tay và bàn tay bình thường, vết mổ hoàn toàn khô, không có dịch. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy xương bả vai nhân tạo hoàn toàn đúng vị trí giải phẫu.



Đây là ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thay thế xương bả vai bị ung thư. Trên thế giới hay ở châu Á cũng mới có vài chục ca được thực hiện.

7 điều cần biết về ung thư xương. Video: BS Trần Quốc Khánh