Lần đầu tiên thế giới ghi nhận 10 trẻ sơ sinh nhiễm COVID-19

Trong một cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Romania Nelu Tataru nêu rõ, 10 trẻ sơ sinh bị nhiễm COVID-19 nhưng mẹ của các cháu đều âm tính với bệnh dịch. Vậy nên, giới chức trách đang xem xét nguồn lây nhiễm khả năng do tiếp xúc với các nhân viên y tế.

Thời điểm có kết quả dương tính, các bé đều không có biểu hiện mắc bệnh và hầu như tất cả đã cùng cách ly với mẹ tại nhà. Bộ trưởng Tataru nói thêm, vụ việc cho thấy sự yếu kém trong hoạt động của các nhân viên khoa sản và giám đốc bệnh viện địa phương.

Trước đó, khoa sản của bệnh viện trên đã được cách ly vào ngày 31/3 nhưng sau đó lại được mở lại theo lệnh của giám đốc y tế địa phương. Vào thời điểm đó, quan chức này cho rằng, bệnh nhân và bác sĩ không có nguy cơ lây nhiễm mặc dù đã có tới 13 nhân viên dương tính với virus corona chủng mới.

Romania đang tăng cường các biện pháp chống dịch

Theo thông tin mới nhất, tại Romania ghi nhận có hơn 4.400 ca nhiễm và 180 ca tử vong do COVID-19. Ngành y tế và chính phủ nước này đang phải gồng mình cùng nhân dân đối phó với dịch bệnh.

Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tính đến tối ngày 7/4, rang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước cho biết toàn thế giới có 76.201 ca tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19) trong tổng số 1.361.024 ca nhiễm. Toàn thế giới có 293.617 người được chữa khỏi. Như vậy, tính đến hôm nay, số ca tử vong đã tăng lên 1.580, số ca nhiễm tăng 17.791.

10 nước có số ca nhiễm cao nhất: Mỹ (367.659), Tây Ban Nha (140.510), Ý (132.547), Đức (103.375), Pháp (98.010), Trung Quốc (81.740), Iran (62.589), Anh (51.608), Thổ Nhĩ Kỳ (30.217), Thụy Sĩ (22.242).

Phun khử trùng nơi bệnh nhân 243 sinh sống