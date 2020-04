Lần đầu tiên xuất hiện bánh phở tươi dược liệu trong phở trộn âm dương ngũ hành

Phở trộn âm dương ngũ hành là sự hòa quyện độc đáo giữa sợi phở tươi truyền thống được tẩm ướp cầu kỳ tinh chất của 10 vị dược liệu quý, tạo nên sợi phở với màu sắc đặc biệt chưa từng có mà vẫn giữ được hương vị phở thơm ngon mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho Sức Khỏe

Tư vấn và bảo trợ công thức “biến thể” này là Tiến sĩ – Lương y Phùng Tuấn Giang, chủ nhiệm Nhà thuốc Thọ Xuân Đường, chủ tịch Tổ chức quốc tế chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên tại Việt Nam. Các vị dược liệu quý có trong bát phở trộn đã được Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam nghiên cứu đánh giá và khuyên dùng có tác dụng tăng cường sức khỏe, kích thích tiêu hóa, nâng cao khả năng miễn dịch, diệt virus và phòng chống cúm.

“Biến thể” mới - phở trộn Âm dương ngũ hành

Thịt nướng và thịt xào dùng trong bát phở đều được tuyển chọn kĩ càng và ướp nhiều giờ với 15 vị thảo dược, được chế biến theo phương pháp cung đình.

Bánh phở mềm ướt, sắc vàng tươi bắt mắt, rau lộc xanh non, lạc rang giòn thơm đẩy bật lên những miếng thịt bò nướng xào mềm, thơm phức kết hợp cùng nước trộn chua ngọt đậm đà nhưng vẫn giữ trọn vị thanh vốn có của phở trộn. Bát đặc biệt còn có thêm sâm bố chính và đông trùng hạ thảo đều là những vương dược giúp phòng chữa bệnh, bồi bổ và bảo vệ sức khỏe.

Phở trộn âm dương ngũ hành như một nét ẩm thực đặc biệt của người Việt, có thể sử dụng thường xuyên cho các bữa ăn hàng ngày. Chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất.

Một “biến thể” phở trộn hoàn hảo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Mới đây, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục “Phở âm dương ngũ hành – Món phở kết hợp các loại thảo dược quý giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe”. Được biết thương hiệu Phở âm dương ngũ hành trực thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Nam Thiên Dược quản lý. Thời gian tới chuỗi hệ thống “Phở âm dương ngũ hành” sẽ được triển khai thêm tại Hà Nội và một số thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu cộng đồng. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì Phở dược liệu này rất tốt cho sức khỏe, nâng cao thể trạng, nhất là trong đại dịch Sars-CoV-2 chưa biết đến khi nào mới khống chế được.

Bánh phở vàng tươi thơm ngon sau khi ướp cùng với dược liệu

Trong dịp khai trương phở trộn âm dương ngũ hành Quý khách mua Phở trộn sẽ được tặng Trà Ngọc Bình Phong Ẩm (bài trà dược quý nổi tiếng được ghi lại trong y thư nổi tiếng Đan khê tâm pháp của Chu Đan Khê, một trong tứ đại gia trứ danh đời Kim Nguyên Trung Quốc), và tặng Pháp Bảo Bình An (Khử trừ tà khí, bảo vệ và làm ấm cơ thể, phòng tránh các bệnh về cúm, mang lại bình an và may mắn).

Xác lập kỷ lục Phở âm dương ngũ hành do Tổ chức kỷ lục Việt Nam cấp

Để được phục vụ tại nhà quý độc giả gọi trực tiếp hotline số: 0797.957.799 – 0798.957.799 hoặc đặt qua fanpage PHỞ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH, hoặc mua trực tiếp tại địa chỉ: số 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.