Lặn lội từ Thanh Hóa vào Cần Thơ dự đám cúng tuần bạn gái cũ rồi hiếp dâm luôn con gái người quá cố

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên hiếp dâm con bạn gái cũ, ngày 21/1, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa phúc thẩm bác bỏ đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt của Trinh Duy Hưng (31 tuổi). Theo đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm tháng 11/2019, TAND quận Thốt Nốt xử phạt Hưng 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cho rằng, bản án quá nặng nên bị cáo đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt vì lý do là lao động chính trong gia đình và đang nuôi hai con nhỏ (đã ly hôn vợ) và mẹ già.

Theo cáo trạng của VKSND, cuối tháng 6/2019, Trịnh Duy Hưng biết tin bạn gái không may qua đời nhưng do bận bịu công việc không vào ngay được. Đến ngày 29/6/2019, Hưng đi từ Thanh Hóa đến nhà mẹ đẻ của chị G. (bạn gái cũ của Hưng) ở Thốt Nốt (Cần Thơ) để dự đám cúng tuần (cúng 7 ngày).

Hưng tỏ ra ân hận về hành vi tội lỗi của mình

Sau khi thực hiện xong các nghi lễ cúng tuần, Hưng cùng gia đình em trai chị G và con gái chị D là bé Q. (SN 2008) đi ăn uống. Đến rạng sáng hôm sau tất cả cùng về nhà mẹ đẻ chị G. ngủ qua đêm.

Bé Q và bà ngoại ngủ ngoài phòng khách, vợ chồng người em ngủ ở phòng riêng cách đó không xa, còn Hưng ngủ một mình. Nửa đêm, Hưng thức dậy bé Q. vào trong phòng ngủ cùng. Tại đây, hắn giở trò đồi bạn với cháu bé.

Thực hiện hành vi hiếp dâm xong, Hưng lăn ra ngủ. Cháu Q. nằm yên không dám nhúc nhích, khi thấy Hưng ngủ say mới chạy ra khỏi phòng kể lại sự việc cho bà ngoại và cậu mợ nghe.

Ngay lập tức gia đình chị G. trình báo sự việc lên Công an. Hưng bị áp giải đến trụ sở để phục vụ điều tra. Tại đây gã khai nhận rằng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Q.. Còn bé Q. cho rằng, coi Hưng như bố nuôi nên khi Hưng gọi vào ngủ đã vào ngay mà không hề sợ hãi.

Trong quá trình điều tra sự việc, gia đình Hưng đã bồi thường 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Gia đình bé Q. sau đó cũng đã làm đơn bãi nại cho Hưng.

Nga Đỗ (t/h)