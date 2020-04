Lặn lội từ TP HCM xuống Cần Thơ bắt cóc 4 “con nợ” để đòi 7 tỷ đồng

Được biết, qua công tác phòng chống dịch COVID-19 , quản lý những người ra vào Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ phát hiện một nhóm người lạ mặt đi 3 ô tô đến địa bàn TP tổ chức bắt giữ người trái Pháp luật . Sự việc xảy ra tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Ngay lập tức, Công an TP Cần Thơ tổ chức lực lượng điều tra vụ việc. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 26/3, một nhóm người đeo khẩu trang đi trên 3 ô tô đến căn nhà số A 2/9, khu dân cư An Thới (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa).

Nhóm người này trèo tường vào nhà, dùng đá đập ổ khóa, mở cửa vào bên trong khống chế 4 công dân (trong đó có 2 người quốc tịch Pháp). Tiếp đó, chúng đưa người lên ô tô rồi chạy về hướng TP Hồ Chí Minh.

Tuấn "Hero" được xác định là chủ mưu vụ bắt cóc 4 "con nợ"

Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Bá An, Nguyễn Minh Vương và giải cứu 4 người bị bắt cóc. Sau đó, lực lượng công an đã bắt thêm 4 nghi phạm còn lại.

Qua công tác lấy lời khai, cơ quan điều tra phát hiện, 4 người bị hại có vay nợ Tuấn “Hero” khoảng 7 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả. Thấy Tuấn đòi ráo riết nên những người này bỏ trốn về TP Cần Thơ.

Phát hiện sự viện, Tuấn “Hero” tổ chức đàn em lái xe xuống Cần Thơ khống chế, “bắt cóc” con nợ ép phải trả 7 tỷ đồng. Khi đang thực hiện hành vi thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Trong tiến trình điều tra vụ án, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn "Hero", 42 tuổi), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (48 tuổi), Nguyễn Minh Vương (32 tuổi), Lê Văn Dương (31 tuổi), Nguyễn Phước Thuận (35 tuổi; cùng ngụ TP HCM), Lê Quốc Tuấn (29 tuổi; ngụ TP Cần Thơ), Nguyễn Thanh Hiếu (32 tuổi; ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Bá An (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.