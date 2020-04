Làng giải trí lại nhận tin vui, lần này là việc Gigi Hadid mang thai con đầu lòng với Zayn Malik

Trong những ngày gần đây, làng giải trí ở khắp nơi trên thế giới liên tục đón nhận tin vui từ giới nghệ sĩ. Mới đây, theo TMZ, nam ca sĩ Zayn Malik (27 tuổi) cùng bạn gái là nữ siêu mẫu Gigi Hadid (25 tuổi) vừa đón nhận tin vui khi cả hai sắp đón đứa con đầu lòng. Nguồn tin này cũng cho hay thai nhi đã được 20 tuần tuổi, bụng bầu của nàng IT Girl đình đám cũng đã dần lộ rõ.

Gigi và Zayn là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng nhất nhì showbiz, đã hẹn hò với nhau 5 năm và từng chia tay vô số lần. Có lẽ những người yêu nhau rồi sẽ tìm về với nhau, và đứa trẻ này là kết tinh của một chuyện tình đẹp giữa cặp đôi nổi tiếng này. Hiện cả showbiz đang vô cùng phấn khích và mong chờ được ngắm nghía dung nhan bé cưng của cặp đôi cực phẩm. Gigi Hadid đang tự cách ly tại trang trại của cô ở New Hope, Pennsylvania – cách xa ống kính của những tay paparazzi tọc mạch. Nữ siêu mẫu mới đây vừa chia sẻ những bức ảnh từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình với sự tham gia của bạn trai Zayn Malik và em gái Bella.

Cặp đôi vẫn chưa biết được giới tính của em bé, nhưng gia đình hai bên đều đang rất phấn khích. Tuy nhiên, một số người đã đồn rằng bữa tiệc sinh nhật này cũng là tiệc hé lộ giới tính đứa trẻ, bởi Gigi đã cầm 2 quả bóng với dây buộc hai màu là xanh (tượng trưng cho bé trai) và hồng (tượng trưng cho bé gái).

Mới đây, showbiz Việt cũng liên tục rung chuyển trước loạt tin vui của những nghệ sĩ. Cặp đôi vàng showbiz Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã chính thức thông báo mình sắp lên chức bố mẹ. Đông Nhi chia sẻ trên trang cá nhân của mình như sau: "Lần đầu tiên thấy anh ấy hồi hộp từng ngày suốt 3 tháng qua. Cám ơn thiên thần nhỏ đã xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ. Ba mẹ yêu con". Sau đó, ca sĩ Khắc Việt cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ rằng bà xã của anh đang mang thai một cặp sinh đôi. Cũng trong ngày hôm nay, người hâm mộ Kpop cũng trải qua một phen choáng váng khi biết tin nam thần tượng Chen (EXO) đã chính thức lên chức bố. Sau khi kết hôn khoảng 4 tháng, vợ anh đã hạ sinh công chúa đầu lòng.

Chi Nguyễn (t/h)