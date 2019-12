Lạng Giang: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự

Trong năm 2019, tình hình an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định, không xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội của huyện về cơ bản đã được kiềm chế. Bên cạnh đó, cùng với công tác quản lý, tuyên truyền của cán bộ Công an huyện và ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của người dân mà tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn cũng được hạn chế đáng kể.



Theo thống kê của công an huyện Lạng Giang, tính đến ngày 14/11/2019, trên địa bàn huyện xảy ra tổng số: 29 vụ, làm chết 31 người, bị thương 07 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 753 triệu đồng. So với năm 2018 giảm 9 vụ, giảm 07 người chết, giảm 05 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ là 24 vụ, làm chết 25 người và 07 người bị thương; 05 vụ liên quan đến đường sắt, làm chết 06 người. Va chạm giao thông xảy ra 34 vụ, bị thương 31 người gây thiệt hại tài sản khoảng 300 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 07 vụ.



Để giảm thiểu số vụ TNGT, đội CSGT huyện Lạng Giang đã thực hiện 05 đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Cao điểm Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm; kiểm soát, xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn, quá khổ, quá tải, bảo hiểm bắt buộc…); ban hành Kế hoạch số 40/KH-CALG ngày 10/4/2019 về phối hợp các lực lượng Cảnh sát khác và công an xã, thị trấn với lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quyết định số 62/QĐ-CALG ngày 10/4/2019 về huy động các lực lượng Cảnh sát khác và công an xã, thị trấn phối hợp với Cảnh sát giao thông tham gia tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Thời điểm này nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, do đó, việc giữ gìn trật tự ATGT, được các chiến sĩ CSGT xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.



Bên cạnh đó, công an huyện Lạng Giang đã tham mưu Lãnh đạo đơn vị triển khai các công tác chủ động nắm giữ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt là tình hình các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản... Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biệt pháp nghiệp vụ đưa các đối tượng có tiền án tiền sử, đối tượng nghi vấn vào diện sưu tra để quản lý.



Điển hình một số vụ như, ngày 13/6/2019, Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) - Công an tỉnh Bắc Giang xác lập chuyên án mang bí số “0619TC” để đấu tranh, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày tiến hành các biện pháp rà soát, trinh sát, thu thập thông tin thông qua đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng cùng sự hỗ trợ của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được hai đối tượng nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1985 ở thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1984 ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội). Sau khi xác định được đối tượng nghi vấn, Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng PA06 tiến hành các biện pháp đấu tranh, theo dõi di biến động của hai đối tượng để tổ chức đấu tranh, bắt giữ khi các đối tượng trộm cắp tài sản. Đến ngày 16/7/2019, Đội CSĐTTP về TTXH - Công an huyện Lạng Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đấu tranh bắt giữ thành công hai đối tượng trên khi vừa trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Yên Dũng. Qua công tác đấu tranh điều tra mở rộng hai đối tượng khai nhận đã gây ra hơn 29 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong đó chủ yếu thực hiện tại địa bàn huyện Lạng Giang.



Ngày 01/7/2019, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Hòe - SN 1974 ở thôn Gốm - Thái Đào - Lạng Giang - Bắc Giang về việc: Ngày 13/6/2019, gia đình ông bị kẻ gian trộm cắp mất 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha - Taurus, BKS: 98Y2-1976 trị giá khoảng 5.000.000đ. Sau khi tiếp nhận tin báo trên, Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH tiến hành điều tra xác minh và làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Đắc Đua - SN 1988 ở thôn Bãi Ổi - Dĩnh Trì - TP. Bắc Giang. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố, kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can theo quy định của Pháp luật



Ngày 04/8/2019, Trung tâm viễn thông huyện Lạng Giang phát hiện bị kẻ gian trộm cắp mất 1000m dây cáp viễn thông loại 50x2 tại tuyến đường dây chạy qua thôn Quyết Tiến 2 - Xương Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang, gây thiệt hại về tài sản khoảng 37 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo trên, Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH tập trung cán bộ tiến hành điều tra xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn - SN 1988, Dương Văn Sơn - SN 1987, Nguyễn Văn Khương - SN 1981 đều ở thôn Lãn tranh 1 - Liện Chung - Tân Yên - Bắc Giang. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành khởi tố điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra ở những tuyến đường, địa bàn phức tạp về trật tự ATGT.



Trước tình hình đó, đội Cảnh sát hình sự công an huyện Việt Yên đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và các biện pháp phòng ngừa để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Duy trì hoạt động của các mô hình nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự để nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội và hiệu quả trong tấn công tội phạm trộm cắp tài sản.



Với sự nỗ lực của lực lượng CSGT, công an huyện Lạng Giang, tình hình xã hội tại địa phương luôn được đảm bảo và giữ vững, người dân chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đỗ Tuấn