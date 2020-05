4 năm trốn truy nã, mắt xích quan trọng đường dây chuyên lừa đảo bị lộ tẩy vì... COVID-19

Khu cách ly ở Lạng Sơn

Cụ thể, theo thông tin trên báo Tiền Phong, Hoàng Mạnh Tuấn là một mắt xích quan trọng của đường dây chuyên lừa đảo trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khi vụ việc vỡ lở hồi đầu năm 2016, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, lực này Tuấn đã nhanh chân cao chạy xa bay.

Ngày 19/8/2016, công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định truy nã số 06 đối với Hoàng Mạnh Tuấn về tội danh " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Trong thời gian gần 4 năm lẩn trốn, Tuấn đã vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đầu năm 2020, khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona diễn biến phức tạp, các ngành chức năng Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát, truy quét, bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp, và Tuấn đã sa lưới.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, hồi tháng 4/2020, Tuấn cùng 59 công dân Việt Nam khác đã được lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao cho tỉnh Lạng Sơn do nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp.

Khi tiếp nhận người tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Lạng Sơn đã tiến hành xác minh, rà soát và phát hiện Tuấn là đối tượng truy nã.

Sau đó Tuấn được đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19 trong 14 ngày theo quy định trước khi được bàn giao lại về phía cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương.

Được biết, đây không phải trường hợp trốn truy nã duy nhất được phát hiện trong số những người thuộc diện cách ly COVID-19.

Hôm 13/4 vừa qua, Công an Thị xã Ba Đồn cho hay đã thực hiện lệnh bắt đối với Lê Duy Cường (24 tuổi, quê tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) - người đang thực hiện cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại cách ly tập trung của thị xã Ba Đồn.

Trước đó, hồi tháng 10/2019 Cường bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh ra lệnh truy nã vào ngày về tội "Cố ý gây thương tích", lúc này Cường đã bỏ trốn sang Thái Lan. Cuối tháng 3/2020, Cường từ Thái Lan về nước bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa, Quảng Bình) và được bố trí về ở khu cách ly tập trung, theo Thanh Niên.

Quá trình ở tại khu cách ly, Cường khá cẩn trọng trong việc giấu giếm thân phận tuy nhiên vẫn không "qua mặt" được lực lượng chức năng.

Cường được tiếp tục thực hiện cách ly đến khi đủ thời hạn 14 ngày trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Sau khi xét nghiệm âm tính với COVID-19, Cường sẽ được ra khỏi khu cách ly và bàn giao cho Công an huyện Yên Phong xử lý theo quy định của Pháp luật

