Lãnh án 4 năm tù sau hành động phát khẩu trang cho đồng bọn trước vụ hỗn chiến

Theo tin từ tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 8/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào hồi năm 2018.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Quốc (SN 1997) 4 năm tù giam; bị cáo Phan Trọng Nghĩa (SN 1993, cùng ngụ quận 3, TP.HCM) 3 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, Hoàng Văn Quốc và Phan Trọng Nghĩa cùng tham gia với vai trò đồng phạm trong vụ gây rối trận tự công cộng cùng với đối tượng Nguyễn Văn Sang và đồng bọn. Vụ gây rối này xảy ra vào ngày 22/4/2018 tại phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm đó, Hoàng Văn Quốc được Nguyễn Minh Sang gọi qua hẻm 237 đường Trần Văn Đang để thực hiện cuộc trả đũa do có mâu thuẫn với Trần Thế Toàn trong việc đá gà. Vừa bạn gọi, Quốc tức tốc chạy xe đến “cứu net”.

Quốc và Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm

Khi đi, Quốc không quên chở theo một bao tải hung khí phục vụ cuộc hỗn chiến. Khi đến nơi, Quốc mở bao tải, trải hung khí ra lấy một cây chĩa. Đồng thời, Quốc còn lục lấy một hộp khẩu trang phát cho đồng bọn tham gia đánh nhau

Trong thời điểm đó, Nghĩa đang chơi cá ngựa bên trong hẻm 237 thì nghe tin Sang chuẩn bị đánh nhau. Nghĩa bỏ cuộc giữa chừng chạy ra và lấy một con dao tự chết, một khẩu trang trong bao tải hung khí mà Quốc mang đến.

Tiếp đó, Quốc và Nghĩa lên xe đồng bọn chạy theo nhóm của Sang đến đường TRường Sa. Khi tới chân cầu Lê Văn Sỹ, cả hai xuống xe cầm hung khí cùng nhóm của Sang chạy qua cầu xông vào hỗn chiến với nhóm của anh Nguyễn Đăng Huy.

Hai bên rượt đuổi và chém nhau dẫn đến việc anh Ngô Giang Tuấn dùng súng bắn Huỳnh Hữu Thanh Nhật (nhóm Sang). Thấy vậy, Quốc và Nghĩa cùng đồng bọn bỏ chạy.

Trên đường bỏ trốn, cả hai ném hung khí xuống kênh Nhiêu Lộc rồi bỏ trốn. Đến ngày 12/7/2019, Quốc bị bắt. Hai tháng sau Nghĩa chủ động ra đầu thú.

