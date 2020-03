Lãnh đạo Bộ Y tế: Chưa có bằng chứng 'kết tội' Bệnh viện Bạch Mai làm lây lan COVID-19

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại "ổ dịch" Bệnh viện Bạch Mai , xuất hiện thông tin lo ngại về việc bệnh viện này đã chuyển hơn 5.000 bệnh nhân về địa phương làm lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ra cộng đồng.

Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Y tế cho hay đang rà lại toàn bộ thời điểm bệnh nhân ra viện, cũng như tần suất ra viện.

Bệnh viện Bạch Mai được đánh giá là ổ dịch lớn và phức tạp nhất tại Hà Nội. Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, ngay ngày 25/3 vừa qua, sau khi xác định trường hợp đầu tiên là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cấp nước sôi cho Bệnh viên Bạch Mai dương tính với virus SARS-CoV-2, lãnh đạo Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện Bạch Mai , yêu cầu "đóng băng", không cho các bệnh nhân chuyển viện.

Với 5.000 bệnh nhân đã được chuyển về các địa phương từ trước đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ rà lại toàn bộ và đánh giá. Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân được ra viện đều không thuộc các khoa có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Với các cơ sở y tế, đơn vị điều trị ngay khi có bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều đã cách ly ngay.

Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai rà lại toàn bộ số lượng bệnh nhân, thời điểm và tần suất ra viện.

"Trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng, chưa thể 'kết tội' Bệnh viện Bạch Mai làm lây lan bệnh". Báo Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo Bộ Y tế.

GS. Ngô Quý Châu Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: ANTĐ

Liên quan đến thông tin này, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội sáng 30/3, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai GS. Ngô Quý Châu đã thay mặt tập thể cán bộ Bệnh viện Bạch Mai gửi lời xin lỗi vì ổ dịch tại bệnh viện đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác.

"Trước hết, thay mặt tập thể bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai rất xin lỗi các đồng chí. Ổ dịch Bạch Mai đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Y tế, CDC Hà Nội và các quận huyện. Đặc biệt là UBND Đống Đa đã hết sức giúp đỡ Bệnh viện Bạch Mai", GS. Ngô Quý Châu phát biểu.

Cũng tại cuộc họp hôm 30/3, GS Châu khẳng định, ngoài 2 nữ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và số nhân viên Công ty Trường Sinh thì hiện tất cả bác cán bộ nhân viên của Bạch Mai, trong đó có cả bản thân ông đều âm tính với COVID-19.

Các nhóm lây lan trong ổ dịch Bạch Mai

Kiều Đỗ (t/h)