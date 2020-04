Lãnh đạo Sở Tư pháp Thái Bình lên tiếng về sự lộng hành của Đường Nhuệ trong trong đấu giá đất

Vietnamnet còn thông tin thêm, một cán bộ giấu tên trong lĩnh vực đấu giá đất chia sẻ, chính ông và gia đình đã bị Đường Nhuệ trực tieoes hoặc cho đàn em đến dọa, bắt làm theo ý vào năm 2018. Khi đó, ông trình báo sự việc lên Công an TP Thái Bình nhưng không nhận được câu trả lời.

Người này còn cho biết thêm: “Đường Dương có tham gia đấu giá tại xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương), có kết quả thực tế nhưng hiện tại tôi chưa thể cung cấp số liệu vì đã bàn giao toàn bộ cho công an. Đường trả giá đấu gấp đôi, gấp 3 so với giá khởi điểm, trúng 3 - 4 lô (trong tổng số 46 lô) nhưng khoe trên Facebook là trúng hơn 30 lô”.

Vợ chồng Đường Nhuệ

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đang thu thấp hồ sơ từ Trung tâm phát triển quỹ đất của huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, TP Thái Bình … để phục vụ công tác điều tra. Bởi các địa bàn này, Đường Nhuệ từng tham gia thu mua hồ sơ đấu giá đất, đưa đàn em đến lộng hành ở các buổi đấu giá.

Cũng liên quan đến hoạt động đấu giá đất của vợ chồng Đường Nhuệ tại Thái Bình, ông Vũ Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng) cho hay, đưa đàn em, tay chân về các xã để “thị uy” trong các cuộc đấu giá đất là chiêu thức chính của vợ chồng Dương - Đường. “Chúng tôi cũng nghe dư luận người dân nói về việc bị đe dọa, uy hiếp không cho đấu giá, để Đường Dương bớt đối thủ”, ông Tuấn xác nhận.

Ông Tuấn còn thông tin thêm, năm 2017, tại xã Đông Các (huyện Đông Hưng), Đường Nhuệ cho nhóm khoảng 7 đối tượng xăm trổ đi trên 2 ô tô về UBND xã. Cán bộ đấu giá làm việc trong phòng đấu giá thì không sao nhưng người dân ở bên ngoài rất hoang mang, lo sợ.

Thậm chí, tại một cuộc đấu giá năm 2018 ở xã Đông Hợp, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường lực lượng về phối hợp bảo vệ các cuộc đấu giá . Công an huyện đã phải cử đến 40 chiến sĩ về phối hợp, bảo vệ an ninh trật tự buổi đấu giá.