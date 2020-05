Lãnh đạo xã Liên Hà hé lộ nghi vấn về nguyên nhân Bí thư xã sát hại cháu vợ?

Trong chiều ngày 10/5, sau khi di lý ông Minh từ Bình Phước về, cơ quan chức năng đã tổ chức khám xét nhà. Sự việc thu hút hàng trăm người dân trong vùng đến theo dõi.

Liên quan đến nguyên nhân gây án, một lãnh đạo UBND xã Liên Hà cho biết, trước khi xảy ra án mạng, ông Minh từng kể về việc mua gói bảo hiểm nhân thân trị giá hơn 200 triệu đồng.

“Khi khám xét phòng làm việc của ông Minh, công an phát hiện ra các dấu vết cho thấy chiều 5 ngày trước, người này cùng Vương sang rẫy ở huyện Đắk G’long, Đắk Nông. Tại đây, Vương bị sát hại và nghi phạm tạo hiện trường giả. Công an đang làm rõ nghi vấn ông Minh sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân hay nhằm trục lợi bảo hiểm”, lãnh đạo xã Liên Hà nói.

Hiện trường phát hiện chiếc xe bán tải bốc cháy với thi thể bên trong

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Liên Hà, trước khi xảy ra án mạng, ông Minh vẫn đến xã làm việc không thấy có biểu hiện bất thường nào. Trong công tác, ông Minh vẫn chỉ đạo bình thường. Còn trong cuộc sống thì từng nghe phong phanh, ông Minh có mâu thuẫn với cháu vợ về chuyện tiền bạc.

Liên quan đến vụ án trên, khoảng 7h ngày 4/5, Công an nhận được tin báo phát hiện một ô tô bán tải cháy trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’long. Trong xe phát hiện một thi thể.

Cơ quan điều tra vào cuộc tổ chức khám nghiệm, xác định, đây là xe ô tô của ông Đỗ Văn Minh – Bí thư xã Liên Hà. Người thân của ông Minh sau đó đến hiện trường xác định đồng hồ, chìa khóa trên xe thuộc về ông Minh nên xin đưa thi thể về an táng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người, dựng hiện trường giả chứ không phải là một vụ cháy xe do nguyên nhân khác. Thi thể trên xe không phải là ông Minh.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định ông Minh đang lẩn trốn ở Bình Phước nên đã tổ chức lực lượng bắt giữ, di lý về Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện thi thể chết cháy trong xe bán tải bên vệ đường. Clip: Báo Tuổi trẻ