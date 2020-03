Vì sao mưa đá trắng xóa lại tiếp tục dội xuống các tỉnh Lào Cai, Lai Châu?

Đêm 17/3, Lào Cai xuất hiện mưa đá trắng xóa, to như quả trứng. Không chỉ Lào Cai mưa đá, các tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ đêm 17/3 đến rạng sáng 18/3, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa rào diện rộng, đặc biệt tại các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát... trong cơn dông đã xuất hiện cả mưa đá

Hình ảnh mưa đá ở Lào Cai

Theo phản ánh của người dân mưa đá ở Lào Cai hôm qua có mật độ dày, trắng xóa, nhiều viên to bằng quả trứng, cái chén... gây thiệt hại cho bà con nông dân.

Anh Nguyễn Mạnh Tùng (thị trấn Si Ma Cai) cho biết, mưa đá xuất hiện vào khoảng 19h30 tối:

"Cơn mưa đá kéo dài chừng 30 phút, những viên đá to trung bình bằng ngón chân cái, có viên to bằng quả trứng, cái chén... Hàng xóm gần nhà tôi để ô tô, xe máy ngoài trời bị vỡ kính. Một số khu vực ở thị trấn mất điện", anh Tùng chia sẻ trên Báo VOV

Được biết, tại Si Ma Cai, đường kính hạt mưa đá lớn nhất lên tới từ 3-5 cm.

Mưa đá ở Lào Cai khiến nhiều tài sản bị hư hại

Ông Nguyễn Văn Minh - bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai cho biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai và một số xã như Sán Chải và xã Nàn Sán. Hiện địa phương đang thống kê mức độ thiệt hại.

"Bước đầu xác định có gây thiệt hại cho bà con nhân dân, nhất là các hộ gia đình có mái nhà bằng tấm lợp fibro xi măng và hoa màu. Chúng tôi đã cử các cán bộ đi kiểm tra tình hình và tổng hợp thiệt hại", ông Minh nói.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, thống kê sơ bộ thiệt hại do trận mưa đá ở Lào Cai tối 17/3 cho thấy: 82 nhà dân đã bị tốc mái, vỡ ngói, trong đó 50% bị hư hỏng nặng; nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hại.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và nhanh chóng huy động lực lượng giúp bà con khắc phục hậu quả, ổn định cuôc sống.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, không chỉ Lào Cai, đêm 17/3, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu , Phú Thọ... cũng đã xảy ra mưa đá.

Hình ảnh mưa đá tại Lai Châu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi từ chiều tối và đêm qua đã có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 30 mm như Phố Ràng (Lào Cai) 37 mm, Tuyên Quang 33 mm,…

Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Kết hợp với hội tụ gió trên cao, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 10-20 mm/12h.

Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 20-40 mm/12h, có nơi trên 50 mm. Cần đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Mưa đá kinh hoàng tại Lào Cai tối 2/3

Kiều Đỗ (t/h)