Chặt 49 cây mít ruột vàng để nuôi 1 cây mít ruột đỏ, lão nông thu tiền tỷ

Mạnh dạn nhân giống cây lạ



Từ một người có thu nhập thấp, ông Nguyễn Minh Trắng hay còn gọi là Hai Trắng ở ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã trở thành tỷ phú sau khi chuyển sang trồng giống mít ruột đỏ.



Kể về cơ duyên đối với giống mít đỏ, ông Hai Trắng cho biết, trước đây ông từng trồng lúa, sau đó lên liếp lập vườn trồng các loại cây ăn trái như xoài cát, sầu riêng, măng cụt… Tuy nhiên giá cả của những mặt hàng nông sản này thường lên xuống thất thường nên thu nhập không mấy khả quan.



Tình cờ, cách đây 7 năm, trong 1 lần đi hội chợ tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Minh Trắng được một người bán cây giống giới thiệu về cây mít ruột đỏ. Người này cho biết mít ruột đỏ có trọng lượng từ 7-15 kg mỗi trái. Khi chín, múi mít và sơ mít đều có màu đỏ sậm như gạch nung, cùi dày, vị ngọt, thơm dịu… Đặc biệt, đây là giống mít "siêu sớm" so với các giống mít thường, trồng từ 18-24 tháng là có trái. Nhìn thấy tiềm năng từ giống mít này, lão nông Hai Trắng liền mua 50 gốc cây giống về trồng.

Mít ruột đỏ có múi dày, mùi thơm dịu, vị ngọt. Ảnh: Báo Hậu Giang



Về nhà, ông Hai Trắng liền trồng 50 gốc mít quanh nhà. Điều kiện thuận lợi, những cây mít bắt đầu lớn nhanh, không sâu bệnh, chẳng bao lâu bắt đầu ra trái. Tuy nhiên, trong số 50 cây mít giống ông Trắng mua về hôm ấy, có tới 49 cây là mít là giống mít thường khi chín có múi màu vàng. Chỉ có duy nhất một cây cho ra hơn chục trái mít múi đỏ, trọng lượng mỗi trái từ 15-17 kg giống như lời ông bán cây giới thiệu. Thế là ông Hai Trắng quyết định chặt bỏ hết 49 cây mít vàng, giữ lại 1 cây mít đỏ duy nhất để nhân giống, chuyển đổi cây trồng.

Thời điểm đó, khi ông Hai Trắng quyết định phá hết vườn trồng cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt để trồng mít ruột đỏ, không ít người cho rằng lão nông này "gàn dở", "liều mạng". Quyết tâm, ông Trắng không màng đến miệng đời mà vẫn tiến hành chiết cành, ghép nhánh nhân giống cây mít ruột đỏ. Nhờ bón lót nhiều phân hữu cơ, không dùng phân hóa học những cây mít đỏ của ông Hai Trắng lớn nhanh, khỏe mạnh. Hiện nay, lão nông sở hữu 2 ha mít đỏ, ra trái sai oằn quanh năm.



Lợi nhuận hơn 3 tỷ mỗi năm



Những quả mít thu hoạch từ vườn nhà ông Hai Trắng có chất lượng ngon, lạ mắt, hấp dẫn lại đảm bảo an toàn nên được rất nhiều thương lái tìm đến mua. Giá bán tại nhà của loại mít này lên tới 70.000-80.000 đồng/kg.



Giá thành cao nhưng để đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật dưỡng cây, nuôi trái, ông Hai Trắng luôn hạn chế số lượng quả, không cho cây mang quá nhiều trái. Lão nông cho biết, mỗi lần thu hoạch chỉ cho số lượng vừa phải, khoảng từ 800 kg đến 1 tấn trái là nhiều. Ngoài gia thời gian thu hoạch quả trên cây cũng cách nhau từ 7-8 ngày. Vì vậy, số lượng trái mít ruột đỏ bán ra không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, rất may giống mít ruột đỏ này có khả năng bảo quản khá tốt. Thời gian từ khi hái đến lúc trái mít chín có thể kéo dài từ 10-15 ngày, do đó rất thuận lợi cho việc đóng gói, vận chuyển mít đi xa.



Không chỉ bán trái mít, mô hình của ông Hai Trắng còn bán cả cây giống mít ruột đỏ cho những bà con nông dân có nhu cầu ở trong và ngoài tỉnh. Giá bán giống mít ruột đỏ là 200.000 đồng/cây và số lượng đặt mua phải từ 200 cây trở lên ông Trắng mới nhận ghép tuy nhiên vẫn có rất nhiều người đặt mua để trồng. Thời gian tới, ông Trắng dự định sẽ sản xuất cây giống mít ruột đỏ theo phương pháp riêng và đăng ký thương hiệu mít ruột đỏ của mình với các cơ quan chức năng.



Tiết lộ về thu nhập khi trồng giống mít ruột đỏ, lão nông Hai Trắng cho biết, nếu vụ mít năm nay giá cả không có gì biến động thì với năng suất trên 50 tấn trái của 2 ha mít ruột đỏ, ông Trắng sẽ thu về khoản lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Trắng dùng lưới bao trái bảo vệ mít ruột đỏ của mình. Báo Hậu Giang



Kỹ thuật trồng mít ruột đỏ

Mít ruột đỏ là giống mít có nguồn gốc từ Thái Lan. Tuy mới được du nhập vào nước ta một vài năm gần đây nhưng giống mít này cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu khá tốt. Cây ra trái to đều, chất lượng ổn định, thơm mùi dầu chuối và càng để lâu càng đỏ, ngọt và mềm.

Mít ruột đỏ là giống cây giúp xóa đói giảm nghèo ở nhiều địa phương vì không chỉ thơm ngon mà còn cho trái to và nặng, đặc tính sinh trưởng nhanh và cho thu hoạch khá sớm. Giống cây này còn cho quả quanh năm với năng suất khá cao.



Mít ruột đỏ có màu sắc bắt mắt nên thường được mua về ăn sống. Ngoài ra, mít còn có nhiều công dụng khác như dùng làm chè, chế biến thành các loại mứt hoặc làm mít sấy khô. Từ lâu mít cũng được biết đến là loại trái cây rất tốt cho Mít ruột đỏ có màu sắc bắt mắt nên thường được mua về ăn sống. Ngoài ra, mít còn có nhiều công dụng khác như dùng làm chè, chế biến thành các loại mứt hoặc làm mít sấy khô. Từ lâu mít cũng được biết đến là loại trái cây rất tốt cho Sức Khỏe vì có chứa hàm lượng vitamin dồi dào, ăn thường xuyên giúp duy trì làn da khỏe đẹp, tăng cường hệ miễn dịch và khá tốt cho hệ tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu còn cho rằng ăn mít giúp chống lại bệnh thiếu máu và cả ung thư



Mít ruột đỏ không khó trồng, lại có nhiều ưu điểm tuy nhiên để có năng suất cao thì người nuôi cần chú ý từ khâu chọn giống cho đến chăm sóc.



Khi có giống tốt, cần đem cây đi trồng ở đất đã được làm luống và vun xới cẩn thận. Loại đất trồng thích hợp nhất với mít ruột đỏ là đất thịt pha cát. Với những nơi đất bằng phẳng thì xẻ mương rãnh sâu khoảng 30 cm để chống ngập úng trong mùa mưa. Đào hố trồng cây kích thước tối thiểu là 50x50x50cm rồi bón lót vào đó phân chuồng hoai mục, phân Super Lân và vôi bột rồi trộn đều để 1 tháng sau thì đem trồng cây giống vào.



Thời điểm trồng cây thích hợp nhất là vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Thời điểm này là đầu mùa mưa nên cây sẽ sinh trưởng tốt hơn. Nên trồng cây với mật độ khoảng 5 m. Sau khi trồng cần tưới nước ngay để duy trì độ ẩm cho đất. Khi cây mít ruột đỏ cao tầm 1 m thì cắt tỉa chồi ngọn để tạo cành cấp 1. Mỗi cây để không quá 5 cành cấp 1 và tạo thêm cành cấp 2-3 tùy theo ý của bạn. Khi đã cho quả đều thì định kỳ 1 năm tỉa cành 1 lần, loại bỏ cành mọc sát đất, cành tược và những cành già úa để giúp chống lại sâu bệnh và tăng năng suất cho cây trong vụ sau.

Trong thời gian đầu mới trồng và khi quả đang lớn cần đặc biệt chú ý để tưới đủ nước cho cây. Ngoài ra, muốn cây cho năng suất cao và đều thì bạn cần bón thêm phân vào đúng thời điểm và liều lượng. Năm thứ nhất, 2 tháng bạn bón phân 1 lần, bón đều khoảng 150k phân NPK cho từng gốc. Năm thứ hai khi cây đã phát triển ổn định, bạn tăng lượng phân bón lên 10% và cũng chia làm 2 đợt bón vào đầu và cuối mùa mưa.



Mít trồng khoảng 18 tháng là bắt đầu cho quả. Thời gian từ lúc mít ruột đỏ ra hoa đến lúc cho thu hoạch là khoảng 5 tháng. Mít ruột đỏ khi chín vỏ sẽ chuyển sang màu hơi vàng sáng, gai mít sẽ nở căng, vỗ có tiếng kêu bồm bộp.

Kiều Đỗ (t/h)