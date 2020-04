Lão nông vung rựa chém chết người vì tranh chấp đường mương nước ngoài ruộng

Liên quan đến vụ mâu thuẫn đường mương nước đất ruộng, ngày 7/4, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Đực (SN 1962, ngụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Thông tin ban đầu về vụ việc như sau: Chiều ngày 6/4, do mâu thuẫn tranh chấp đường mương nước ranh đất ruộng ở khu vực ấp Thuận Đông (Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) nên gia đình ông Đực và gia đình ông Nguyễn Chánh Thi (SN 1964, ngụ tỉnh Tây Ninh) cự cãi lớn tiếng.

Đỉnh điểm vụ việc là khi cả hai gia đình dùng cuốc, cây, rựa… lao vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, ông Đực vung rựa chém ông Thi và một người khác là anh Nguyễn Văn Băng (SN 1981, em ruột ông Thi) làm 2 nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, ông Đực được con trai chở đi giấu hung khí rồi tới Công an đầu thú.

Ông Đực tại cơ quan điều tra

Về phần các nạn nhân, sau khi bị chém đã được đưa tới Bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên ông Thi đã tử vong ngay sau đó. Gia đình đã nhận bàn giao thi thể nạn nhân đưa về an táng sau khi cơ quan điều tra hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cách đấy 4 năm tại Nghệ An cũng xảy ra một vụ án mạng tương tự. Cụ thể, khoảng 15h ngày 17/12/2016, trong lúc ông Đoàn Văn Hiển (SN 1970, trú ở xóm Đồng Song, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) đang làm việc tại ruộng mía của gia đình thì ông Cao Văn Bình (SN 1970, trú cùng xóm) đi ngang qua.

Do có mâu thuẫn từ trước nên tại đây giữa ông Hiển và ông Bình tiếp tục xảy ra to tiếng. Trong lúc cãi nhau, ông Bình bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào người ông Hiển khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, ông Bình nhanh chóng rời khỏi hiện trường

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng Cao Văn Bình.

