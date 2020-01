Lập mưu bắt nhân tình của vợ 'bồi thường thiệt hại' bằng thẻ ATM và chiếc xe máy

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Vương (30 tuổi) và Trần Ngọc Sơn (26 tuổi, đều trú tại thôn 4, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch) về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, anh Trần Thế Anh (ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) có mối quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Hoài là vợ của Vương.

Khi biết vợ mình có quan hệ ngoài luồng, Vương nhắn tin cho Trần Thế Anh đến một địa chỉ tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn để nói chuyện rõ ràng.



Tại điểm hẹn, Vương ra tay đánh vào mặt Trần Thế Anh rồi dùng roi điện, dao bấm uy hiếp tính mạng. Vương dùng thủ đoạn này để ép Thế Anh đưa thẻ ATM cho một đối tượng khác là Trần Ngọc Sơn (bạn Vương) đi rút tiền.

Sơn rút được 15 triệu đồng liền lấy 10 triệu để trừ số tiền mà Vương còn nợ mình trước đó và đưa cho Vương 5 triệu còn lại.

Trở về nhà, Trần Thế Anh trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Nhận được tin, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, bước đầu cả Vương và Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

