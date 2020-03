Lập xuân 2020 là ngày nào? 

Lập Xuân là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 4 hoặc 5/ 2 đến hết ngày 18/2 dương lịch. Do quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau nên thời gian có thể nhanh chậm, sai lệch một chút. Vì thế, Tiết Lập xuân có thể diễn ra vào ngày 4-5/2.

Khi vào Tiết Lập Xuân, mặt trời sẽ ở vị trí 315 độ. Thời điểm này, nó sẽ ở gần nửa cầu Bắc. Do nửa cầu Bắc ngả về phía mặt trời nhiều hơn nên nó nhận được lượng nhiệt nhiều hơn. Nhiệt lượng này khi chiếu xuống Trái Đất, do nhiệt độ của Trái Đất còn lạnh nên nó chỉ có tác dụng làm ấm bầu không khí, vì thế mà ta cảm nhận được không khí ấm áp dễ chịu. Tiết Lập xuân, ánh sáng ở nửa cầu Bắc mạnh hơn, xua tan bầu không khí ảm đạm của màu đông. Nguyên nhân là do nửa cầu Bắc nhận được lượng ánh sáng cao, bởi vậy không gian sẽ sáng sủa hơn nhiều.