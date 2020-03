Lật lại vụ thảm án ở Lào Cai: Hiếp dâm bất thành, 3 năm sau quay lại giết cả nhà “người trong mộng”

Thảm án kinh hoàng

Khoảng 21h30 ngày 9/8/2016, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai ) cùng bố mẹ đi phụn thuốc sâu ở vườn chuối về nhà. Anh Nải thấy cửa nhà khóa trong, gọi vợ không thấy trả lời. Anh đi ra lối ngách sau cửa vào nhà thì hoảng hồn phát hiện khẩu súng kíp đặt ở giữa cửa, mũi súng chĩa ra ngoài. Khi ra phía sau nhà thì phát hiện con gái lớn là Tẩn Mai Phương (2 tuổi) tử vong dưới rãnh nước, trên người bị đá đè.

Tiếp đó, anh huy động người trong nhà đi tìm vợ, con gái nhỏ và cháu gái. Do trời tối, đường núi trơn nên mọi người dừng tìm kiếm, trình báo sự việc lên Công an. Đến khoảng 6h30 ngày 10/8/2016, Công tin huyện Bát Xát phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tìm kiếm thì phát hiện chị Tẩn Tà Mẩy (22 tuổi, vợ ảnh Nải) tử vong dưới ao gần nhà. Con gái anh Nải tử vong cách đó 50 mét và cháu gái tên Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) tử vong cách đó 100 mét. Các nạn nhân đều bị đá đè lên người.

Ngôi nhà các nạn nhân sinh sống

Tại hiện trường, Công an còn phát hiện con chó của gia đình cũng bị chém đứt 2/3 cổ. Trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, đồ đạc bị xới tung. Kiểm tra thì phát hiện bị mất 14 triệu đồng.

Công an tiến hành điều tra, tìm hiểu các mối quan hệ, mâu thuẫn của gia đình bị hại, rà soát, sàng lọc nhanh các đối tượng trên địa bàn thôn Phìn Ngân. Một thông tin quan trọng nổi lên đó là, Tẩn Láo Lở (tên khác là Lở Vần, SN 1992) sống gần nhà nạn nhân từng có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Tối xảy ra vụ án hắn đã bỏ nhà đi đâu không rõ.

Chân dung “con quỷ dâm dục khát máu”

Theo điều tra, tháng 10/2013, sau khi chị Tẩn Tả Mẩy về thôn Phìn Ngan lấy chồng được gần 1 tháng thì lợi dụng lúc nhà chồng chị Mẩy đi vắng, Tẩn Láo Lở đã có hành vi cưỡng bức nạn nhân nhưng không thành. Gia đình nhà chồng chị Mẩy đã tố cáo Lở lên Công an xã Trịnh Tường. Vụ việc được giải quyết, Lở phải bồi thường 7,7 triệu đồng nhưng hắn không chấp nhận.

Đến tháng 9/2014, gia đình chị Mẩy dắt một con trâu của gia đình Lở về để gán nợ. Sau đó, gia đình Lở đã bồi thường số tiền 7,7 triệu đồng và lấy lại trâu. Từ đó, gia đình Lở và gia đình chồng chị Mẩy nảy sinh mâu thuẫn.

Gã người rừng Tẩn Láo Lở tại cơ quan điều tra

Được Lở là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Lở say mê chị Mẩy vì trong vùng chị nổi tiếng là cô gáo xinh đẹp. Đến tuổi cập kê được nhiều người để ý, trong đó có Lở. Vốn tính tham ăn, lười làm, thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên nhiều lần Lở đánh tiếng muốn cưới chị Mẩy nhưng đều bị từ chối. Bị “phũ” nhiều lần, Lở nảy sinh lòng thù hận với chị Mẩy. Thêm việc, chị Mẩy quyết lấy anh Nải, hắn càng tức tối hơn.

Nghe tin chị Mẩy lấy anh Nải, Lở như con thú hoang lồng lộn lên. Trong cơn cuồng loạn, hắn mò đến nhà anh Nải với ý đồ đen tối là hiếp dâm chị Mẩy nhưng không thành. Bẵng đi một thời gian, Lở lấy vợ, có 2 mặt con. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Bản tính lười làm, phó mặc chuyện mưu sinh cho vợ con khiến gia đình tan nát.

Dẫu vật, trong lòng Lở vẫn luôn ghim chặt mối thù với gia đình chồng chị mẩy. Suốt 3 năm trời, Lở thỉnh thoảng vẫn đảo qua nhà anh Nải ăn cắp gà, cá, trộm chuối… Những lúc say rượu, hắn đứng gần nhà chửi đổng, phá xe máy của gia đình anh Nải…

Khi không thấy gia đình anh Nải phản ứng gì, hắn tức tối lắm. Về nhà, hắn lôi vợ con ra đánh đập. Do không chịu nổi, vợ Lở đã ôm con về nhà bố mẹ đẻ sống. Bị vợ bỏ, hắn càng bê tha hơn, lao đầu vào rượu chè, cờ bạc, gây gổ đánh nhau với người trong bản.

Lở thực nghiệm hiện trường

Đến năm 2015, Lở bị xã phạt 5 triệu đồng vì có hành vi hiếp dâm một bé gái 11 tuổi (người Dao đỏ, cùng thôn). Do có thù hằn với nhà chồng chị Mẩy nên cứ có tội lỗi gì là hắn lại đổ cho gia đình họ. Cứ thế, thù hận trong hắn tích tụ ngày càng nhiều.

Về vụ thảm án, Lở khai, buổi sáng hôm ấy nhà anh Nải đi làm vườn chuối còn chị Mẩy ở nhà trông con nên nhân lúc chị không để ý liền lẻn vào nhà và hiếp dâm chị Mẩy. Lo sợ bị phát hiện nên đã xuống tay sát hại những người trong nhà, không tha một ai, kể cả con chó coi nhà.

Gây án xong, Lở bỏ trốn khỏi địa phương. Theo điều tra , Lở thường xuyên đi các nơi làm ăn, trong đó có lần sang Trung Quốc. Nhưng vốn là kẻ lười làm, mê cờ bạc, thích hưởng thụ nên hay đi lang thang, đánh bạc, trộm cắp.



Đặc biệt, Lở còn là thợ săn có biệt tài bắn súng, trèo cây, đu dây, leo vách núi. Lở có thể tự chế được thuốc súng, làm đạn dược, súng cồn, cung tên để phục vụ săn bắn, hắn trộm cắp rất giỏi. Vì thế hắn thông thạo địa bàn, nhất là các hang động…

Lực lượng chức năng siết chặt vòng vây, truy bắt Lở. Đến ngày 13/8/2016 thì xác định được Lở đang trốn ở khu rừng thuộc xã Trịnh Tường và xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát. Đây là khu vực thuận lợi cho việc lẩn trốn vì địa bàn rộng, vô cùng phức tạp. Phía trên là núi cao, rừng già nguyên sinh lẫn nương trồng thảo quả. Dưới là rừng vầu, khu trồng lương thực hoa màu của người dân…

Gia đình anh Nải đau đớn trước cái chết của con dâu và các cháu

Công an tỉnh huy động 200 cán bộ chiến sĩ chia thành 5 tổ rà soát, mật phục, đón loãng ở 5 khu vực trọng yếu, bao vây toàn bộ khu vực nghi Lở đang lẩn trốn. Đồng thời tổ chức họp dân, vận động nhân dân cùng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.

Dù không biết chữ nhưng Lở rất tinh ranh, đã 2 lần hắn dùng sim rác báo tin giả cho lực lượng chốt chặn rồi leo lên ngọn núi cao ngồi quan sát nhằm đánh lạc hướng. Đến ngày 2/9/2016, biết được tin Lở đang tìm cách về gặp gia đình, có thể cần tiếp tế lương thực, thực phẩm để trốn đi nơi khác nên Công an đã tăng cường cán bộ mật phục.

Ngày 3/9/2016, các mũi trinh sát tút cách nhà Lở 1km, chỉ để lại 3 trinh sát dày dặn kinh nghiệm bí mật quay lại khu rừng già phía sau nhà hắn để mật phục. Đến khoảng 20h cùng ngày, bỗng thấy bóng đen xuất hiện. Đợi khi lọt vào vòng vây, các trinh sát quật ngã hắn, đưa về Công an huyện Bát Xát đấu tranh, khai thác. Tại đây, Lở khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết người vì ghen tuông

Nga Đỗ (t/h)