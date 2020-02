Lật lại những đại dịch khiến Trung Quốc bị cộp mác “lò ấp cúm”

Nhiều dịch cúm nghiêm trọng trong lịch sử có nguồn gốc từ Trung Quốc như cúm châu Á năm 1957, cúm Hong Kong năm 1968. Nguyên nhân được cho là do nước này nuôi gia cầm, gia súc gần nhau nên dễ tạo ra chủng virus mới.

Theo VnExpress , nguồn gốc cúm châu Á, cúm Hong Kong đều xuất phát từ Trung Quốc. Đây là hậu quả của việc chăn nuôi tập trung gia cầm và lợn cạnh nhau. Thông thường, ở các nước phát triển thì không để lại hậu quả như vậy.

Ở các nước phát triển, thịt sau khi được giết mổ sẽ được bảo quản đông lạnh, trải qua kiểm dịch và vệ sinh theo đúng quy chuẩn trước khi đưa tới khách hàng. Việc này giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo giữa các loài. Đồng thời còn giúp cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và giám sát có hệ thống.

Một y tá bên ngoài phòng khám SARS ở ngoại ô Toronto, Canada hồi tháng 4/2003

Sau sự bùng phát của SARS và gần đây là corona chủng mới (nCoV) thì mối nghi ngờ còn lan san các chợ bán thịt động vật hoang dã, thịt tươi sống thị các đô thị ở Trung Quốc. Nơi đây người dân mổ xẻ, chế biến và bán thịt động vật hoang dã tươi sống.

Virus corona khởi phát từ Vũ Hàn (tỉnh Hồ Bắc) đã lặp lại cơn ác mộng SARS năm 2002 – 2003 ở phía nam tỉnh Quảng Đông. Bệnh này cũng do chủng virus corona mới gây ra, được cho có nguồn gốc từ loài dơi, lây sang người từ các chợ động vật hoang dã.

SARS đã dấy lên cơn hoảng loạn tại châu Á năm 2003, chủ yếu ở Singapore, Trung Quốc, đặc khu Hong Kong. WHO từng ra cảnh báo Sức Khỏe trên toàn cầu trước dịch bệnh này.

SAR sau đó lan ra 37 quốc gia với hơn 8.000 ca nhiễm bệnh và hơn 774 người thiệt mạng. Có 80% nạn nhân tử vong ở Trung Quốc. Tại Hong Kong ghi nhận 300 trường hợp. Song dịch bệnh này đã được kiểm soát vào năm 2003 và đến năm 2004 thì không phát hiện thêm ca nhiễm nào.

Sau SARS, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh, củng cố hệ thống thông tin. Tuy nhiên, chính hệ thống này được coi là nguyên nhân cho sự chậm trễ trong việc xác nhận các ca nhiễm vCoV mới.

Bệnh nhân lấp kín khu chờ của một phòng khám ở Hong Kong vào tháng 7/1968

Thế nhưng, trước SARS Trung Quốc Quốc còn phải đối mặt với dịch cúm H5N1 hồi năm 1997 khiến 18 người nhiễm bệnh, trong đó có 6 người chết ở Hong Kong. Dịch cúm gia cầm có triệu chứng giống viêm phổi và suy đa tạng, với tỷ lệ tử vong 60% theo WHO.

Cũng xuất phát từ chủng virus thuộc nhóm virus A như H5N1 với tên gọi là H3N2, dịch cúm Hong Kong bắt đầu lan truyền từ tháng 7/1968. Dịch cúm này khiến 500.000 người mắc bệnh, chiếm 15% dân số tại đây. Dịch bệnh sau đó bao trùm toàn bộ châu Á, sau đó lan sang tận Mỹ , châu Âu, Úc, châu Phi chỉ sau vài tuần. Sau đó, WHO phải huy động và điều phối nỗi lực hỗ trợ toàn cầu để ngăn chặn đại dịch này. Dịch cúm Hong Kong đã cướp đi mạng sống của 1 triệu người.

Tháng 1/1970, tời New York Times cho biết “các nhà khoa học nghi ngờ ít nhất ba đại dịch cúm gần đây đều xuất phát từ Trung Quốc đại lục”. Một bài báo dẫn lời bác sĩ Chang Wai-kwan tại bệnh viện Queen Mary ở Hong Kong cho rằng, cúm Hong Kong và cúm châu Á “dường như đều bắt nguồn từ Trung Quốc đại lục”.

Theo báo cáo từ Trung Quốc, nhưng trường hợp đầu tiên mắc cúm châu Á do virus thuộc nhóm A có tên H2N2 được xác định vào tháng 2/1957 tại tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Virus này sau đó lan khắp nước và toàn thế giới. Nó trở thành đại dịch sau cúm Tây Ban Nha.

