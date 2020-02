Lật lại vụ buôn vacxin giả “khủng” trên 24 tỉnh thành khiến 354 cán bộ Trung Quốc bị cách chức

Theo hồ sơ vụ án, Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện và truy bắt gần 300 người có liên quan đến vụ vận chuyển và phân phối lậu số vacxin trị giá 570 triệu dân dân tệ (hơn 87,8 tỷ USD) trên 24 tỉnh thành trong cả nước. Thời điểm đó, giới chức trách nước này cũng cam kết sẽ trừng phạt nghiêm những kẻ buôn bán vacxin giả. Vụ việc đó từng gây chấn động tại đất nước tỷ dân.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Trung Quốc phát hiện 3 công ty dược phẩm có liên quan đến vụ bê bối “siêu khủng” này. Trong số đó có công ty handong Zhaoxin Bio-tech đã bị thu hồi giấy phép và buộc ngừng hoạt động. Trong vụ án này, có ít nhất 12 loại vacxin như bại liệt quai bị, dại, viêm gan B, viêm não mô cầu cùng 2 2 globulin miễn dịch và một sản phẩm điều trị đã được buôn bán ra ngoài thị trường.

Đây là vụ buôn lậu gây rúng động tòa Trung Quốc

Theo tin từ tờ South China Morning Post, kẻ cầm đầu đường dây này là một cựu dược sĩ 47 tuổi họ Pang và con gái của bà ta. Hai mẹ con đã bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 4/2015 do kinh doanh vacxin trái phép trên toàn Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc hai mẹ con họ Pang bị bắt đến tận tháng 4/2016 (khi vụ việc đang gây rúng động dư luận) thì chính quyền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) mới công bố khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ.

Theo điều tra, mẹ con họ Pang từng bán 25 loại vacxin cho cả người lớn và trẻ em từ năm 2010 đến 2015. Trước đó, Pang từng làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Hà Trạch (tỉnh Sơn Đông). Người phụ nữ này điều hành một cơ sở chuyên buôn bán vacxin và nổi tiếng có quan hệ thân thiết với các công ty dược ở Trung Quốc. Năm 2009, Pang từng lãnh án tù 3 năm nhưng được tạm hoãn thi hành án vì bán vacxin lậu nhưng ả vẫn tiếp tục kinh doanh vacxin chợ đen bất chấp pháp luật.

Số vacxin mà mẹ con Pang từng bán cho người dân từ năm 2010 đến 2015 là vacxin quai bị, dại, viêm gan B … Các loại vacxin này khi vận chuyển nếu không bảo quản lạnh từ 2 – 8 độ C sẽ làm mất tác dụng và có thể gây ra phản ứng phụ, nghiêm trọng nhất là dẫn đến tử vong.

Những loại vacxin giả này được dùng cho cả người lớn và trẻ em

Cơ quan điều tra sau đó đã ra lệnh kiểm tra các nhà sản xuất, buôn bán và người mua vacxin tại 23 tỉnh, thành khác nơi vacxin lậu được bán ra. Tại đó, họ bắt giữ 6 nghi phạm và rất nhiều người khác bị đưa vào diện điều tra.

Thời điểm năm 2016, vụ buôn bán vacxin giả siêu khủng này bị lên án mạnh mẽ và Thủ tướng Trung Quốc phải đưa ra chỉ đạo cho vụ việc. Thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu các nhà chức trách cần cải tiến hệ thống quản lý sản xuất và phân phối vắc xin . Những đối tượng liên quan đến vụ việc bê bối trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Tính đến ngày 11/4/2016, các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ hình sự đối với 192 trường hợp trên cả nước, tạm giữ hình sự đối với 202 đối tượng, phê chuẩn quyết định bắt giữ 22 người; kiểm tra 45 doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm liên quan vụ bê bối; bước đầu thẩm tra 59 đơn vị tiêm chủng dính líu tới việc nhập vắcxin lậu.

Có tổng cộng 357 cán bộ quản lý Trung Quốc đã bị cách chức hoặc giáng cấp do liên quan tới vụ bê bối buôn lậu vắcxin số lượng lớn tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông của nước này.

Hàng trăm quan chức Trung Quốc bị cách chức, giáng chức sau bê bối vacxin giả

