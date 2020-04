Lật tẩy chiêu bài chia ma túy, giấu trong bụi cây để bán cho người nghiện của gã chủ trọ

Sau quá trình mật phục, Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Giàu (42 tuổi, ngụ tại ấp Phú Mỹ Hạ, xã Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Giàu là chủ nhà trọ Xuân Mai (xã Phú Thọ, huyện Phú Tân). Ngoài kinh doanh nhà trọ, Giàu còn có hoạt động mua bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn huyện Phú Tân sử dụng. Hành vi này không chỉ vi phạm Pháp luật mà còn gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyễn Ngọc Giàu tại cơ quan điều tra

Qua trình báo của quần chúng và công tác giám sát địa bàn, khoảng 13h30 ngày 28/4, Công an phát hiện Giàu đang giao dịch ma túy với một đối tượng nghiện. Đợi thời cơ, các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại hiện trường thu giữ 1 bọc nilong bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Ngay sau đó, Công an huyện Phú Tân đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàu.

Cơ quan điều tra áp giải Giàu về khám xét nhà riêng. Tại đây, phát hiện 770 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy); 27 triệu đồng tiền mặt và nhiều dụng cụ, phương tiện để bán và sử dụng ma túy.

Khi khám xét nhà, cơ quan điều tra phát hiện ra chiêu bài ranh ma của Giàu, đó là không cất giấu ma túy ở trong nhà mà phân ra thành nhiều gói nhỏ, cho vào ống nhựa PVC có nắp đậy rồi giấu tại các bụi cây ngoài khuôn viên nhà.

Số ma túy đá Giàu cất giữ trong các bụi cây

Để đảm bảo an toàn cho mình và số hàng trên, Giàu lắp đặt hệ thống camera hiện đại để quan sát mọi động tĩnh từ bên ngoài và đối phó với cơ quan chức năng khi đột xuất kiểm tra.

Tại trụ sở Công an, Giàu khai, số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá. Giàu mua hàng từ một đối tượng tên Tâm (không rõ họ tên, địa chỉ) ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 80 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Giàu phân phối thành các gói nhỏ để tiện cất giấu mà bán cho các con nghiện.

Hiện cơ quan Công an đã lập hồ sơ vụ án và đang tiếp tục đấu tranh điều tra.

