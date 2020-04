Lật tẩy chiêu bài của ả đàn bà đẩy con 10 tuổi ra đường làm “đạo chích”

Theo Công an TP HCM, khoảng 15h ngày 15/3/2020, chị Nông Thị Như Yến cùng một số người bạn đến khu vực hồ bơi Tân Bình (thuộc KP.Tân Trà 1, phường Tân Trà, TP Đồng Xoài, Bình Phước ) để bơi. Trước khi tập bơi, chị Như để túi xách (có một số tài sản giá trị) trên ghế đá cạnh hồ hơi và lấy khăn gói lại. Khoảng 30 phút sau, chị Như lên bờ kiểm tra thì phát hiện túi xác bị mất.

Đến chiều 16/3, chị Như nhận được tin của người dân sống ở phường Tân Xuân (TP Đồng Xoài) về việc nhặt được chiếc túi xách và yêu cầu chị đến ngã tư Đồng Xoài (thuộc KP.Xuân Bình, P.Tân Bình) để chuộc lại. Nghi ngờ có nhiều điều bất thường, chị Như đã trình báo sự việc lên Công an TP Đồng Xoài trước khi đến chuộc đồ. Khi chị Như gặp người giữ túi xách thì Công an ập vào yêu cầu hai bên về trụ sở làm việc.

Ngô Thị Loan tại cơ quan điều tra

Đối tượng yêu cầu chị Như chuộc túi được xác định là Đặng Trọng Tin (SN 1983, ngụ P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài). Tin đã thừa nhận không phải mình nhặt được túi xách mà do một người khác đưa cho để đòi tiền chuộc, vì trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng.

Cũng trong ngày 16/3, Công an TP Đồng Xoài nhận được đơn trình báo về việc chị Nguyễn Thị Mỹ Diệu mất 1 điện thoại iPhone 7 Plus khi đang đi mua hàng ở một cửa tiệm tại chợ Đồng Xoài (Bình Phước).

Theo lời khai của đối tượng Tín, Công an TP Đồng Xoài đã tiến hành trích xuất camera an ninh ở những khu vực bị mất cắp. Kết quả cho thấy sự xuất hiện trùng hợp của hai mẹ con vào đúng thời điểm xảy ra vụ trộm. Và từ đó, màn kịch hoàn hảo của hai mẹ con này bị lật tẩy.



Công an tiến hành xác minh phát hiện, người mẹ tên là Ngô Thị Loan (SN 1988) và cậu con trai là T.V.S. (10 tuổi, ngụ KP.Tân Xuân, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài). Do Loan không biết chức nên cơ quan chức năng phải cử người sang trợ giúp pháp lý và giám hộ cả hai mẹ con.

Tang vật Loan và đồng bọn trộm cắp được

Theo đó, với chiếc điện thoại trộm được ở trước cửa tiệm chợ Đồng Xoài do cháu S. lấy, Loan và bạn là Đặng Thị Diệu Nguyên (SN 1986, trú cùng KP.Tân Xuân) đem bán được 1.000.000 đồng chia nhau. Còn vụ túi xách của chị Như thì Loan rủ Nguyên và S. cùng tham gia.

Khi thấy chị Như để túi xách trên ghế và xuống hồ bơi thì cả ba diễn kịch để thu hút sự chú ý của người ở bể bơi rồi cháu S. ra tay trộm đồ theo chỉ dẫn của Loan và Nguyên.

Theo cơ quan điều tra , do lười lao động nên Loan và Nguyên đã đẩy cháu S. vào con đường trộm cắp. Loan không dạy dỗ con thành người tử tế mà còn đẩy nó vào vòng xoáy tội lỗi. Đây là hành vi đáng lên án.

Hiện Công an TP Đồng Xoài đang tiếp tục thụ lý vụ việc trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản ở TP. Sa Đéc