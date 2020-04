Lật tẩy chiều bài kinh doanh không lợi nhuận để “quỵt” thuế suốt 5 năm của công ty BĐS Đường Dương

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Duẩn – Chi Cục trưởng Chi cục thuế TP Thái Bình – Vũ Thư cho biết: Công ty TNHH Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương là đại diện pháp lý, thế nhưng nhiều năm liền không đóng thuế nhà nước. Công ty này thường xuyên khai báo doanh số bằng “không” và không phát sinh thuế phải nộp.

"Họ khai không phát sinh số thuế phải nộp nên không có nợ đọng - tức có kê khai thuế nhưng doanh số bằng 0 nên không phải nộp thuế. Còn nếu họ trốn thuế sẽ bị xử lý ngay", lãnh đạo Chi cục Thuế thông tin.

Sau khi vợ chồng Đường Dương bị bắt điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Thái Bình đã đến Cục thuế tỉnh Thái Bình và Chi cục thuế TP Thái Bình để làm rõ về các nội dung liên quan.

Nói về vụ việc trên, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, qua thông tin trên báo chí, Công ty Đường Dương được thành lập ngày 6/2/2015 chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, buôn bán tổng hợp, vận tải, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cho thuê xe có động cơ…

“Nhưng lĩnh vực này khiến công ty này nổi tiếng và kiếm lời hàng tỷ đồng là bất động sản, kinh doanh đất. Dù việc đấu giá, kinh doanh đất được Công ty Đường Dương thực hiện theo tư cách cá nhân của bà Dương, ông Đường hoặc những người dưới quyền của họ cũng đều phải kê khai và nộp thuế theo quy định”, luật sư Diệp Năng Bình nói và cho biết, thật khó tin khi nhiều năm liền, công ty Đường Dương thường xuyên khai báo doanh số bằng “không” và không phát sinh thuế phải nộp.

Luật sư Cường cho rằng, Cơ quan điều tra sẽ phối hợp với cơ quan thuế ở địa phương này để xác định hồ sơ kê khai đăng ký thuế và việc nộp thuế của công ty này trong thời gian qua như thế nào.

