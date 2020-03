U70 tinh ranh vận chuyển ma túy đi vòng vèo nhiều tỉnh Tây Bắc để “né” công an

Công an tỉnh Lào Cai vừa phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 1 đối tượng cùng tang vật là 5 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 gậy sắt, 1 dao nhọn và một số tài liệu khác liên quan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Lào Cai đã xác định được đối tượng Nguyễn Trọng Hà (60 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện móc nối với các đối tượng tỉnh ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thẩm lậu ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hà tại cơ quan điều tra

Trước đó, khi còn sinh sống ở Phố Mới (TP Lào Cai), đối tượng Hà đã trong tầm ngắm và theo dõi của Công an TP Lào Cai vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy . Sau này, Hà chuyển về Thái Nguyên sinh sống nhưng vẫn tiếp tục duy trì, móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước vụ việc trên, Công an tỉnh Lào Cai đã lập ban chuyên án xây dựng kế hoạch bóc gỡ đường dây này mà mắt xích quan trọng là Nguyễn Trọng Hà.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ huy kế hoạch đánh bắt cho biết, đường dây ma túy trên hoạt động tinh vi, vận chuyển nhỏ giọt và liên tục thay đổi phương thức giao hàng nên đã khiến lực lượng chức năng phải dày công đấu trí. Ban chuyên án đã tổ chức 3 mũi trinh sát, ngày đêm theo dõi biên động để có phương án đấu tranh kịp thời.

Tang vật thu giữ trên xe của Hà

Sau thời gian mật phục, đến khoảng 3h ngày 18/3, khi phát hiện đối tượng điều khiển xe ô tô mang BKS 20A – 311.11 lên tỉnh Sơn La "lấy hàng", một tổ trinh sát đã kịp thời bám nắm đối tượng. Trong quá trình, kẻ này không di chuyển thẳng về Hà Nội mà đi lên Hòa Bình, nghỉ chân ở Yên Bái, sau đó men theo quốc lộ 32 về Lai Châu.

Ban chuyên án họp nhanh lên kế hoạch vây bắt đối tượng này. Đến khoảng 20h15 cùng ngày, khi đối tượng này di chuyển đến thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai thì 2 mũi trinh sát ập đến áp sát chiếc xe, không chế, bắt giữ thành công nghi phạm

Chiếc xe Hà dùng để vận chuyển ma túy

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện Hà giấu 5 bánh heroin phía dưới ghế sau xe cùng nhiều tang vật khác. Hiện, Công an đang lấy lời khai của Hà để lần ra các mắt xích trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh này.

Nga Đỗ (t/h)