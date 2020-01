Lật tẩy độc chiêu nhét heroin, hồng phiến vào “chỗ kín” của gã nghiện hòng che mắt công an

Khoảng 2h30 ngày 7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Bể đã tiến hành kiểm tra và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bàn Văn Dũng (41 tuổi, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể). Dũng bị bắt trên địa bàn thôn Nà Mô, xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ từ trên người Dũng 4,18gam hêrôin, 5 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động. Vì từng có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên Dũng có nhiều kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng và giấu hàng.

Lần này, để “che mắt” Công an, Dũng đã nhét số ma túy đó vào hậu môn. Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị phải nhờ đến các bác sĩ Trung tâm y tế Ba Bể để lấy toàn bộ số ma túy này ra.

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra

Tại trụ sở Công an, Dũng khai bản thân là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2001, hiện đang được điều trị bằng methadol. Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Ba Bể đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Dũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Cùng sử dụng chiêu trò trên hòng che mắt Công an là vụ án của “nữ quái” quê ở Bắc Ninh. Cụ thể, Trần Thị Tình (40 tuổi, trú ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh) đã cùng đồng bọn nhiều lần lên Sơn La mua bán heroin chuyển về Bắc Ninh để tiêu thụ.

Đường dây ma túy này đã bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá. Trong chuyến hàng, cảnh sát phát hiện nữ quái này đã nhét một phần heroin vào “chỗ kons”. Khi bị đưa về trại giam T16 của Bộ Công an , Tình vẫn tìm cách ấn 2 cục heroin vào “chỗ kín” để mang đến trại giam sử dụng.

Sự việc chỉ được phát hiện khi thu rác tại buồng giam, cán bộ quản giáo phát hiện trong sọt rác có một vật hình chữ nhật, bên ngoài bọc ba lớp bao cao su. Khi kiểm tra thì phát hiện đó là heroin.

Nga Đỗ (t/h)