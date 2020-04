Lật tẩy nhóm tội phạm núp bóng công ty tài chính, tổ chức cho vay với lãi suất 365%/năm

Ngày 5/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phát hiện một ổ nhóm cho vay nặng lãi, dưới hình thức núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983), ngụ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cầm đầu.