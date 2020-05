Lật tẩy quỷ kế của 3 gã thợ hồ ham chơi lười làm

Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phú Quốc tổ chức bắt khẩn cấp các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi), Trần Văn Mến (23 tuổi; cùng ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Phạm Văn Hây (25 tuổi; ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hâu Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu Anh, Mến và Hây rời quê ở Hậu Giang ra Phú Quốc làm phụ hồ kiếm tiền. Thế nhưng, cái tính ham chơi lười làm ngấm vào máu khiến chúng kiếm không đủ để chi tiêu.

Do không có tiền làm lộ phí về quê và tiêu xài nên cả ba nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Nghĩ là làm, khuya ngày 29/3, Anh rủ Mến và Hây mang theo hung khí là dao tự chế đi 2 xe máy đến đoạn đường vắng ở ấp Bún Gội, xã Cửu Dương (huyện Phú Quốc ) để tìm “con mồi”.

3 đối tượng ham chơi lười làm thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật tài sản trước khi bỏ trốn về quê

Khi thấy một người phụ nữ đi xe máy qua thì Anh điều kiển xe chở Mến áp sát để Mến kề dao vào cổ nạn nhân khống chế cướp tài sản. Trong khi đó, Hây làm nhiệm vụ chạy phía sau quan sát, cảnh giới cho đồng bọn.

