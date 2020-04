Lấy mẫu xét nghiệm 45 người từng tiếp xúc với bệnh nhân 22 tái dương tính

Tối 13/4, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn gửi Bộ Y tế về trường hợp bệnh nhân 22 tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất viện.



Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân có mạch, nhiệt, huyết áp ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường, tinh thần ổn định.



Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh nhân được xuất viện vào ngày 27/3.



Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân được tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Sam Grand (cơ sở cách ly tập trung do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định thành lập) theo quy định của Bộ Y tế.

Sáng ngày 10/4, bệnh nhân có trạng thái sức khỏe bình thường, đủ điều kiện hoàn thành cách ly y tế theo dõi sau khi xuất viện. Bệnh nhân được khách sạn thuê xe ô tô chở đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng để đến TPHCM trên chuyến bay VN 125 quá cảnh trở về nước.



Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, từ khi bệnh nhân bị phơi nhiễm với nguồn bệnh (ngày 1/3), sau đó đủ điều kiện xuất viện (theo quy định của Bộ Y tế), hoàn thành quá trình cách ly y tế, cho đến lúc được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất (ngày 11/4) là 40 ngày.

Theo thông tin từ một số trang thông tin điện tử, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại vi rút SARS-CoV-2. Sở nhận định, đây là trường hợp đặc biệt, chưa có trong các tài liệu chuyên môn, cũng như các hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia.



Cũng theo Sở Y tế thành phố, từ khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay đến khi các phương tiện thông tin, báo chí đăng tải thông tin, Sở Y tế này chưa nhận được thông tin chính thức về việc xét nghiệm đối với bệnh nhân số 22. Cũng theo thông tin đăng tải trên các trang thông tin điện tử, “hiện tại bệnh nhân đã về Anh”.



Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 22 dương tính trở lại với SARS-CoV-2 (theo các phương tiện thông tin đại chúng), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai rà soát lại quá trình phát hiện, giám sát các trường hợp liên quan, quá trình điều trị, cách ly y tế sau khi xuất viện đối với bệnh nhân, toàn bộ quá trình đều được ngành y tế Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định.

Từ ngày 27/3 đến ngày 10/4, bệnh nhân thực hiện cách ly y tế cùng 43 người khác tại khách sạn Sam Grand. Trong suốt quá trình cách ly, bệnh nhân không tiếp xúc với ai. Mỗi người cách ly y tế được bố trí 1 phòng riêng, đảm bảo các quy định về cách ly y tế tại nơi lưu trú.

Ngành y tế Đà Nẵng đã lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm 23 cán bộ y tế, nhân viên phục vụ tại khách sạn Sam Grand, lái xe đưa bệnh nhân từ khách sạn đến sân bay. Kết quả xét nghiệm: 23/23 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.

Trên chuyến bay VN125 đưa bệnh nhân từ Đà Nẵng vào TP.HCM đã rà soát được 12 người phục vụ trực tiếp chuyến bay và 10 nhân viên an ninh. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả, đồng thời được khuyến cáo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tiếp xúc với người khác, hạn chế di chuyển.



Trong suốt quá trình từ khách sạn Sam Grand đến sân bay Đà Nẵng, trên chuyến bay và khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân luôn đeo khẩu trang N95.



Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp, rà soát những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình di chuyển để kịp thời xét nghiệm, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

