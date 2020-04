Tăng số ca lây nhiễm COVID-19 từ cộng đồng, người dân cần nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội

Trong 24h qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 nào. Tuy nhiên, 2 ca nhiễm mới được Bộ Y tế công bố ngày 8/4 đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vậy, lây nhiễm cộng đồng là gì?

Lây nhiễm cộng đồng hiểu đơn giản là sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, từ người này qua người khác. Thứ nhất, có thể là lây nhiễm từ người này ra ngoài cộng đồng, trường hợp thứ hai là lây nhiễm từ người xung quanh vào người này. Các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng thường rất phức tạp, nhiều ca còn không xác định được F0 (người nhiễm bệnh).

Ảnh minh họa.

Để xác định sớm những ca lây nhiễm trong cộng đồng, đầu tiên phải xác định được F0, sau đó nhanh chóng khoanh vùng tất cả những người có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, thực hiện xét nghiệm để thu kết quả.

Nhiều chuyên gia cũng khẳng định, việc tìm nguồn lây nhiễm là quan trọng nhưng trong trường hợp đã có lây nhiễm cộng đồng, ưu tiên hàng đầu là triển khai ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch không để nó lan rộng. Không nên mất cảnh giác hay chủ quan nghĩ rằng, các ca nhiễm mới chỉ có thể liên quan đến những ổ dịch cũ.





Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong tổng số 251 trường hợp nhiễm bệnh ở Việt Nam tính đến sáng 9/4 thì có đến 95 bệnh nhân lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng (chiếm 37,4%). Số bệnh nhân từ nước ngoài trở về là 156 (chiếm 62,6%).

Đặc biệt, trong số những bệnh nhân bị lây nhiễm cộng đồng thì có 8 bệnh nhân thuộc giai đoạn 1 (từ 23/1 đến 5/3). Trong giai đoạn 2, số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt lên 78 trường hợp. Những trường hợp mới nhiễm COVID-19 gần đây chiếm nhiều ca là lây nhiễm cộng đồng.



Đầu tiên là 4 bệnh nhân (17, 22, 23 và 24) trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội sáng 2/3. Những bệnh nhân này đã lây nhiễm cho 5 người khác, cụ thể bệnh nhân 17 lây nhiễm 3 người (đều là F1). Tiếp đến là bệnh nhân 34 (bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở Bình Thuận) khi khiến 11 bệnh nhân khác dương tính với COVID-19.

PGS.TS Trần Đắc Phu.

Tại TP. HCM có quán bar Buddha là ổ dịch COVID-19 khiến 18 người nhiễm bệnh, trong đó 1/3 ca nhiễm do tiếp xúc gần với các ca mắc trước đó. Ở Hà Nội có Bệnh viện Bạch Mai (đặc biệt là công ty Trường Sinh), điều đáng nói là cả 2 ổ dịch trong cộng đồng là BV Bạch Mai và bar Buddha đều chưa xác định được F0 (bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên). Bệnh nhân 251 ở Hà Nam được công bố mới đây cũng chưa xác định được F0 nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng là rất cao.





Trước tình trạng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tăng cao, giới chức y tế tiếp tục kêu gọi người dân cần thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ. PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định, vì có ca lây nhiễm trong cộng đồng nên chúng ta không thể biết được ai là người nhiễm, ai là nguồn bệnh, có những ca mắc mà không hề hay biết.



Trước tình hình nguy cơ bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, giới chức y tế tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội của chính phủ.

Do đó, cần thực hiện giãn cách xã hội sao cho người bệnh không tiếp xúc với người lành và ngược lại, thế mới tránh được tình trạng lây nhiễm. Trong thời gian nhất định 14 ngày, mầm bệnh trong đối tượng mắc bệnh không còn khả năng lan truyền nữa.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà

Thùy Nguyễn (t/h)