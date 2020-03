Idol giới trẻ Lê Bảo và Nam Per đang bị tạm giữ vì tàng trữ ma túy?

Lê Bảo và Nam Per thời gian gần đây đang dính nghi vấn, bị tạm giữ vì tàng trữ ma túy. Mặc dù cả hai lên tiếng phủ nhận, nhưng cộng đồng mạng vẫn bán tin bán nghi.

Mới đây, trên các fanpage lớn nhỏ đồng loạt chia sẻ hình ảnh Lê Bảo và Nam Per bị tạm giữ vì tội tàng trữ ma túy, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sở dĩ, cặp đôi này lại có ảnh hưởng đến như vậy là vì, họ là những hot face, được giới trẻ biết đến qua các clip triệu view trên Youtube, Facebook

Tuy chuyện xảy ra cũng chẳng còn gì mới mẻ, nhưng những hình ảnh lần này lại khiến tin đồn thêm phần xác thực. Hình ảnh cho thấy, hai chàng hotboy phải đứng cầm tấm bảng, ghi đầy đủ tên họ, hành vi phạm tội, thời gian và địa điểm,...



Trước đó, tài khoản facebook Đ.T.H đã chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh của Lê Bảo và Nam Per bị tạm giữ và cho biết: "Idol giới trẻ Nam Per và Lê Bảo "múa quạt" toang rồi các bạn ơi. 10 viên 2 chỉ, cụ đi chân lạnh toát". Trước đó, tài khoản facebook Đ.T.H đã chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh của Lê Bảo và Nam Per bị tạm giữ và cho biết: "Idol giới trẻ Nam Per và Lê Bảo "múa quạt" toang rồi các bạn ơi. 10 viên 2 chỉ, cụ đi chân lạnh toát".

Bức ảnh Lê Bảo và Nam Per cùng đồng bọn được chi sẻ trên MXH trước đó





Cùng với đó là hình ảnh Lê Bảo và Nam Per cùng một số người khác đang ở trong đồn công an. Từ đó, hình ảnh này bắt đầu lan truyền khắp trang mạng xã hội



Tuy nhiên, Lê Bảo và Nam Per lại lên tiếng phủ nhận, thực chất bức ảnh này chỉ là đang đóng phim thôi. Thế nhưng, dưới con mắt "tinh tường" của cư dân mạng, nhiều người vẫn bán tin bán nghi về vụ việc này. Phần đa đều cho rằng, tài khoản mạng xã hội của hai anh càng này đêu do công ty quản lý nắm giữ và đăng status. Hơn nữa, để được vào đồn công an quay phim thì cũng không phải là chuyện đơn giản.



Được biết, Lê Bảo là sinh năm 2001, là cựu học sinh trường THPT Trần Nhật Duật. Cậu từng gây sốt CĐM với tấm ảnh thẻ siêu soái ca. Không những thế, hotboy còn khiến hội chị em "rụng rời" với clip khởi động môn Được biết, Lê Bảo là sinh năm 2001, là cựu học sinh trường THPT Trần Nhật Duật. Cậu từng gây sốt CĐM với tấm ảnh thẻ siêu soái ca. Không những thế, hotboy còn khiến hội chị em "rụng rời" với clip khởi động môn thể dục bằng cách quạt chả trên nền nhạc vinahouse.





Bức ảnh gây "thương nhớ" của hotboy Lê Bảo

Nhờ đó, Lê Bảo lại tiếp tục ghi dấu ấn và trở thành cái tên gây bão mạng xã hội với những clip cover độc đáo. Facebook anh chàng có 500k lượt theo dõi, mỗi bài viết thu về lượng tương tác cực khủng, hàng chục lượt like, share.



Lê Bải từng cùng Linh Ka tạo kỷ lục với MV cover ca khúc " Anh nhà ở đâu thế", sản phẩm lọt top 1 trending YouTube.



Nam Per tên thậy là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999. Anh chàng này là một Youtuber gây dấu ấn với 250k lượt đăng ký theo dõi và hơn 300k lượt theo dõi tren facebook.





Nam Per là một Youtuber có tiếng

Lê Bảo và Nam Per là hai người bạn thân thiết, cùng nhau lập kênh Youtube, thường xuyên chia sẻ những video hài hước, ấn tượng xoay quanh chủ đề về cuộc sống thường ngày và nhận được rất nhiều sự yêu mến từ giới trẻ.

Minh Tú (t/h)