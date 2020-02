Lễ cưới đặc biệt giữa mùa dịch: Chỉ có 5 người dài 10 phút, vừa cưới xong chú rể phải đi cứu người

Thế giới trẻ đưa tin, vào ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới hỏi ở Trung Quốc . Nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện tại việc có một đám cưới đông vui với đầy đủ họ hàng, bạn bè là điều không tưởng. Không phải mọi người không muốn đến mà là do dịch bệnh ngăn cản họ.

Thế nhưng, do đã định ngày từ trước nên tại một ngồi làng thuộc thành phố Hạ Trạch (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vẫn có một lễ cưới hỏi đặc biệt được tổ chức. Theo đó, lễ cưới này chỉ kéo dài 10 phút và chỉ có 5 người tham dự (bao gồm cả chủ rể và cô dâu).

Hôn lễ chỉ có 5 người và kéo dài 10 phút

Hôn lễ được tổ chức vào 9h sáng ngày mùng 6 tháng Giêng (tức ngày 30/1/2020). 5 người tham dự gồm chú rể, cô dâu, bố mẹ chú rể và một người chứng kiến buộc phải có trong mọi hôn lễ của người Trung Quốc.

Mọi nghi lễ đều được gia đình giảm lược đến mức tối thiểu nhất. Theo đó, chú rể và cô dâu chỉ bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái (đây là nghi lễ không thể bỏ của người Trung Quốc). Tổng cộng quá trình cử hành hôn lễ chỉ 10 phút. Điều đáng nói, suốt quá trình diễn ra hôn lễ tất cả mọi người đều đeo khẩu trang kín mít.

Ảnh cưới của cặp đôi chụp trước Tết nguyên đán

Tuy vậy, cặp vợ chồng trẻ và cả gia đình đều cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể tổ chức hôn lễ cho hai con theo đúng dự định từ trước Tết. Mặc dù hôn lễ diễn ra chóng vánh nhưng vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.

Nói về hôn lễ của mình, chú rể Lý Chí Cường chia sẻ: “Sau khi thảo luận kỹ càng với bố mẹ đẻ và nhà vợ, tôi nghĩ chúng tôi không nên chì hoãn hôn lễ thêm một ngày nào nữa. Vì lý do công việc nên chúng tôi không có nhiều thời gian cho hôn lễ và bố mẹ hai bên cũng hiểu điều này. Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, chúng tôi quyết định không mời bạn bè, họ hàng mà chỉ tổ chức theo các nghi thức truyền thống ngay tại nhà riêng”.

Được biết, chú rể Lý Chí Cường là một bác sĩ trẻ có tay nghề giỏi tại Bệnh viện Đại học Sơn Đông. Hôn lễ của vợ chồng anh đã được lên kế hoạch từ rất lâu nhưng nó gặp trục trặc khi dịch bệnh khởi phát và lan rộng.

Cuộc điện thoại vội vã cho bố mẹ vợ trước khi chú rể lên đường đến bệnh viện cứu người

Về phần mình, cô dâu Vu Diễm Hồng cũng đồng quan điểm với chồng, giữa tâm dịch bệnh thì đám cưới không cần hoành tráng, chỉ cần nhẹ nhàng, đơn giản là được. Cô cũng không cảm thấy buồn khi bố mẹ ruột không tham gia hôn lễ. Bởi cô muốn bố mẹ được đảm bảo an toàn, quan trọng hơn nữa cô sẽ là hậu phương vững chắc để chồng cùng các đồng nghiệp tham gia phòng chống dịch bệnh

Sau khi hoàn thành nghi thức cưới hỏi ở nhà trai, đôi tân lang tân lương đã kịp gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ vợ ở Đức Châu (Sơn Đông) để báo tin hỷ. Sau đó họ cùng ăn với nhau một bữa trưa để anh Lý Chí Cường kịp trở lại Tế Nam tham gia công việc cứu hộ người bị mắc dịch bệnh corona.

Nga Đỗ (t/h)