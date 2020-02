Lễ trao giải Oscar 2020: Parasite - Ký sinh trùng nhận giải Oscar đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc

Lễ trao giải Oscar 2020 đã chính thức diễn ra, giữa thời điểm thế giới đang lo ngại trước dịch bệnh do virus corona gây ra.

Từ 8h sáng ngày 10/2/2020 (giờ GMT), Lễ trao giải Oscar 2020 chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood , Los Angeles (Mỹ), sớm hơn khoảng 3 tuần so với thông lệ. Đây là lần thứ 92 sự kiện danh giá này được tổ chức, và sẽ được phát sóng trên kênh ABC tại hơn 225 quốc gia trên thế giới.

Oscar 2020 giống như năm ngoái, được diễn ra mà không có người dẫn chương trình. Thay vào đó, những khách mời trao giải như Samuel L. Jackson, Emilia Clarke,... sẽ đảm nhận luôn nhiệm vụ này.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 5 giải thưởng được trao tặng. Đáng chú ý trong đó có tượng vàng Oscar với giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất dành cho bộ phim "Parasite" - Ký sinh trùng. Bộ đôi Bong Joon Ho - Han Jin Won đã đem về giải Oscar đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc, trước đó chưa từng có tác phẩm nào được đề cử Oscar.

Theo Tiền phong, đạo diễn Bong xúc động chia sẻ: "Xin cảm ơn, đây là niềm vinh hạnh lớn của tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người vợ luôn là nguồn cảm hứng cho tôi". Anh cũng gửi lời cảm ơn tất cả diễn viên tạo nên bộ phim tuyệt vời trong bài phát biểu của mình. Bộ phim "Ký sinh trùng" khai thác hố sâu giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại đã hoàn toàn thuyết phục khán giả cũng như giới phê bình phim, xuất sắc vượt qua các ứng viên tiềm năng khác để nhận giải.

Cũng trong Lễ trao giải Oscar 2020 lần này, Brad Pitt đã vinh dự thắng giải Oscar đầu tiên. Anh đã nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim "Once upon a time in Hollywood ". Anh đã gửi lời cảm ơn đạo diễn Quetin Tarantino, đồng nghiệp Leonardo DiCaprio và các thành viên khác trong đoàn phim.

Bộ phim "Once upon a time in Hollywood" cũng tiếp tục xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ khác để giành thêm một giải thưởng khác. Bộ phim xoay quanh những biến động ở "kỷ nguyên vàng" ở Hollywood những năm cuối thập niên 1960 đã nhận về tượng vàng Oscar cho giải Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất. Nhà thiết kế sản xuất Barbara Ling và nhà trang trí Nancy Haigh đã lên nhận tượng vàng danh giá cho giải thưởng này.



