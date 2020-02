Lên mạng khoe từ đi từ Daegu về Hà Nội không phải cách ly, nam thanh niên phải cách ly 15 ngày

Mới đây cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước thông tin một nam thanh niên trở về từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc) nhưng đã "trốn" được cách ly. Không những vậy, người này còn đùa cợt rằng sẽ lây chủng mới virus corona gây viêm đường hô hấp cấp cho cộng đồng.

Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, nam thanh niên tên V.H.L. đăng tải nội dung "Về bình thường không cách ly nhé, anh em trung tâm dịch teku yên tâm nhé" hay "Đứng trên này thả corona thì cả làng bay màu ý nhỉ".



Những bài viết với nội dung trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận được sự chỉ trích gay gắt.

Qua tìm hiểu, được biết nam thanh niên nói trên ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Liên quan đến sự việc, ông Đinh Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ cho biết chính quyền đã nắm được thông tin và cho cán bộ xã kiểm tra, xác thực. Hiện nam thanh niên này đã bị yêu cầu thực hiện cách ly.

Lãnh đạo UBND xã Kiêu Kỵ thông tin: "V.H.L. sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại thôn Kiêu Kỵ, trở về từ Daegu từ ngày 22/2. Hiện người này và gia đình đã nghiêm chỉnh chấp hành việc cách ly tại nhà riêng. Thời gian là 15 ngày, từ 25/2 đến hết 10/3".

Khi được hỏi về việc vì sao V.H.L không phải cách ly tập trung, ông Giang cho biết, trường hợp của L. là nhập cảnh vào Việt Nam trước khi có chỉ đạo cách ly tập trung nên chỉ cần thực hiện tại nhà riêng.

Về vấn đề này, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, Chính phủ Việt Nam chính thức có chỉ đạo cách ly tập trung toàn bộ người đến từ 2 tỉnh có dịch của Hàn Quốc là Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang từ chiều 24/2. Do đó, những người đã nhập cảnh trước tối 24/2 thì chỉ khuyến cáo tự theo dõi Sức Khỏe

Nếu ông dân không chấp hành cách ly, lực lượng chắc năng sẽ có biện pháp cưỡng bức cách ly y tế theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định về Hướng dẫn thi hành việc cách ly y tế.

Trước đó, tối 25/2, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream của một cô gái "khoe" vừa đi từ Daegu về Sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không phải cách ly vì là người thông minh. Sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành xác mính, phát hiện cô gái này khai báo y tế không trung thực. Ngay lập tức, cô gái này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đưa đi cách ly tại Trường quân sự tỉnh Bình Dương trong 14 ngày.

