Lên mạng “vợt” bạn tình đồng tính rủ đến nhà “quan hệ” để trấn lột tài sản

cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vình) thực thi lệnh tạm giữ hình sự đối với Thạch Ngọc Linh (20 tuổi, ngụ thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Linh tự ra Công an đầu thú hôm 12/12.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh khai nhận, ngày 7/12 lên mạng xã hội tìm người đồng tính để kết bạn sau đó thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Linh làm quen với một người đàn khoảng 34 tuổi (ngụ cùng địa phương). Sau vài câu chuyện đưa đẩy, Linh rủ bạn đồng tính tới nhà mình quan hệ. Lợi dụng lúc người này không để ý, Linh căp trộm 2,5 triệu đồng của nạn nhân và giấu dưới nệm.

Để kế hoạch kết thúc vẹn toàn, Linh nói với bạn đồng tính là phải rời khỏi nhà y vì sợ người thân về và phát hiện sự việc. Sau khi ăn cắp được 2,5 triệu, Linh cầm số tiền đó lên TP Trà Vinh để tiêu xài. Tiêu hết tiền thì ra Công an đầu thú.

Tình trạng lừa đảo bạn tình đồng tính không phải hiếm gặp, vào hồi đầu năm 2018, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương ) cũng từng thụ lý một vụ án tương tự.

Thạch Ngọc Linh tại cơ quan điều tra

Cụ thể, đối tượng Lê Chí Nguyện (SN 1994, quê tỉnh Kiên Giang, tạm trú ở phường An Thạnh, thị xã Thuận An) túng tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra cách lừa bạn đồng tính vào nhà nghỉ tâm sự rồi trộm tài sản.

Nguyện tìm kiếm bạn tình đồng tính trên mạng xã hội với tài khoản tên Nguyễn Lý. Đối tượng làm quan được với anh P.. Qua vài câu nói chuyện, đối tượng rủ anh P. đi nhà nghỉ “tâm sự”. Sau khi vào nhà nghỉ ở phường An Phú, đối tượng kêu anh P. đi tắm. Lúc này, đối tượng lấy trộm điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Phát hiện bị lừa đảo để trộm đồ, anh P. đã báo sự việc cho “hiệp sĩ” đường phố tên là Hải. Bằng kỹ năng được tôi luyện sau nhiều lần bắt trộm cướp, anh Hải điều tra ra đối tượng đó là Nguyện nên đã theo dõi, áp sát và bắt đối tượng này về trụ sở Công an phường giao cho lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Thu Nga (t/h)