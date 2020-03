Lệnh phong tỏa cực đoan khiến Ấn Độ có nguy cơ thành “thảm họa nhân đạo”

Theo SCMP, “một thảm họa nhân đạo” đang xảy ra ở Ấn Độ, nguy cơ có tác động khủng khiếp hơn cả cơn khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng đến 1,3 tỷ người khi quốc gia này ra lệnh phong tỏa toàn quốc trong vòng 3 tuần nhằm chống dịch COVID-19

Cũng theo SCMP, Ấn Độ là một nước có 2/3 dân số nghèo, sống với ngân sách 2 triệu USD mỗi ngày. Đây chính là những đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lệnh phong tỏa toàn quốc này. Người dân Ấn Độ bị buộc cách ly mà không có thực phẩm. Thậm chí họ còn bị cảnh sát đánh đập nếu dám bước chân ra ngoài đường.

Cảnh sát Ấn Độ sẵn sàng tấn công người dân kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực

Thực tế cho thấy, cảnh sát Ấn Độ quá hung hang. Họ đe dọa các chủ cửa hàng tạp hóa và ngăn chặn việc nhập thức ăn nếu không đút lót mặc dù, các cửa hàng nhu yếu phẩm được phép kinh doanh trong mùa dịch. Cảnh sát Munbai và nhiều nơi khác đã lật đổ những xe đẩy đầy hoa quả, rau củ. Trong khi những thực phẩm từ các nông trại thối rữa trong những xe tải tại các cửa ngõ bị chặn.

Cảnh sát lộng hành do không có sự can thiệp của nhà nước. Từ đó dẫn đến nguy cơ gây ra “nạn đói nahan tạo” khiến hàng triệu người nghèo bị ảnh hưởng. Người lao động chân tay ở Ấn Độ chiếm 93% trong tổng số 540 triệu lao động. Họ sẽ không được trả lương khi nghỉ lao động và không được hưởng phúc lợi vì không đủ điều kiện. Tiền người lao động chân tay kiếm được sẽ gửi về nhà nuôi gia đình . Họ không biết làm gì khi lệnh phong tỏa phát ra. Họ không thể đi làm vì nhiều nơi làm việc đã đóng cửa.

Nhiều người đã thể hiện thái độ kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hàng tram lao động thất nghiệp bủa vây các bến xe bus để về quê sau khi nhận được lệnh phong tỏa. Nhiều người không có lựa chọn nào khác buộc phải buộc hành lý lên lung và đi bộ. Có người đã đi bộ đến 50km để được trở về nhà.

Nhiều người đi cùng gia đình và trẻ nhỏ phải tránh sự tấn công của cảnh sát ở trên đường. Một số trường hợp, cảnh sát bắt người dân phải nhảy trên đường ray trong khi họ đeo nhiều đồ đạc trên lung. Nhiều người đã gục ngay giữa đường sau vài ngày đi bộ, vác đồ đạc và không có lương thực để ăn.



Cảnh chen lấn của người dân tìm đường về quê sau lệnh phong tỏa

Nhiều cá nhân, tổ chức tôn giáo muốn cung cấp thực phẩm làm từ thiện thì phải đút lót cảnh sát. Cảnh sát ở tỉnh Bihar bắn vào chân một tài xế xe tải sau khi người này từ chối đút lót 67 USD để được di chuyển.

Tình hình ở các vùng quê Ấn Độ vô cùng ảm đạm, bi đát. Cảnh sát kiểm soát chặt chẽ. Cảnh sát tự do dùng bạo lực. Họ “ra quân” vì người dân phản đối đạo luật do chính phủ cầm quyền của Đảng Bharatiya Janata (BJP) đưa ra. Cảnh sát đã bắt hạ ít nhất 25 người biểu tình ở tỉnh tỉnh Uttar Pradesh vào hồi tháng 12, Bộ trưởng Adityanath nói rằng những người chết là nạn nhân của súng đạn từ phía người biểu tình.

Tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay xảy ra khi người dân không đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ. Modi chỉ thông báo 3 ngày trước giới nghiêm và tuyên bố phong tỏa 3 tuần trên truyền hình vào 8 giờ tối 25/3, có hiệu lực ngay sau 4 tiếng.

Tín đồ của Hội truyền giáo Tablighi Jamaat tại khu Tây Nizamuddin, New Delhi bị đưa đi cách ly và xét nghiệm sáng 31/3

Sự việc trên khiến việc đối phó với dịch bệnh ở quốc gia tỉ dân trở nên khó khăn hơn. Trung bình có 0.55 giường bệnh trên 1.000 người và một bác sĩ trên 1.457 người, con số này ở những vùng nông thôn còn thấp hơn nữa. Trong khi ngân sách năm 2020 - 2021 cho quân đội là 43 tỷ USD, ngân sách cho y tế chỉ chiếm 1/5 trong số đó với 9,2 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 30/3, ở Ấn Độ ghi nhận 1.071 ca nhiễm COVID-19, 29 ca tử vong. Mặc dù số ca nhiễm chưa “lên đỉnh” như ở các nước châu Âu hay Trung Quốc nhưng nó sẽ trở thành “thảm họa” nếu đất nước này không có biện pháp ngăn chặn một cách thỏa đáng, khoa học.

Một số chuyên gia nhận định, với tình hình này, Ấn Độ có thể trở thành điểm nóng về COVID-19. Nếu không kiểm soát tốt, khả năng gần một triệu trường hợp nhiễm và hơn 30.000 ca tử vong sẽ xảy ra đến cuối tháng 5 ở Ấn Độ.

Và thực tế, trong thời gian từ 1 – 15/3, hơn 2.000 tín đồ Hồi giáo từ nhiều quốc trong đó đông nhất là công dân Ấn Độ đã tham gia một buỗi hành lễ của Hội truyền giáo Tablighi Jamaat tại khu vực Tây Nizamuddin, thủ đô New Delhi. Ít nhất 37 người có mặt tại trụ sở của giáo phái này đã nhiễm Covid-19. Trong đó 24 người được xác định dương tính từ tuần trước.

Ấn Độ phong tỏa quốc gia 1,3 tỉ dân trong 21 ngày vì COVID-19

Nga Đỗ (t/h)