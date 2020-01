Vụ phát hiện 9 bộ xương người tại Tây Ninh: Bí ẩn về người chôn hài cốt trong vườn?

Như Báo SKCĐ đã đưa các thông tin về vụ viêc từ trước đó, khoảng 7h sáng ngày 9/1, một người đàn ông tên Phong sống tại tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ) ra phía sau nhà để đốt rác thì phát hiện dưới ao có một chiếc túi vải bên trong là 2 bộ hài cốt.

2 chiếc hộp sọ và nhiều đoạn xương được đừng trong chiếc va li vuông. Ảnh: BVPL

Sau khi người này trình báo lên cơ quan chức năng, Công an xã Phước Thạnh, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ thì phát hiện thêm 7 bộ hài cốt khác trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN 1957, trú tổ 2 ấp Phước Tây xã Phước Thạnh), là cô của anh Phong.







9 bộ xương người được tìm thấy

Thông tin trên Infonet, bà Vân khai nhận cách đây khoảng 5-6 năm, chồng bà là ông Đinh Văn X. (SN 1951) mua lại 2 bộ hài cốt của một người ở Đắk Lắk rồi mang về nhà. Trước đây, ông X, dự định bán lại 2 bộ hài cốt này với giá 100 triệu cho một người phụ nữ, không rõ lai lịch. Thế nhưng, cuộc giao dịch không thành công.

Toàn bộ khu vực, nơi phát hiện bộ hài cốt đã được phong tỏa



Đến đầu năm 2019, chồng bà bệnh nặng, không qua khỏi. Trước khi mất, ông X. nói với bà Vân rằng có để hai bộ xương cốt trong hồ nước (do gia đình xây để chứa nước nhưng nay không còn dùng nữa), nếu ai mua thì bán. 4 tháng sau khi chồng chết đi, bà Vân mang vứt số hài cốt này ở dưới ao gần nhà. Tuy nhiên, về 7 bộ xương cốt còn lại được tìm thấy, bà Vân cho hay không biết gì.

Theo nhiều nguồn tin, được biết, có một nhân chứng tên Huỳnh Xuân H. (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã từng tận mắt chứng kiến ông X. giao dịch mua bán xương cốt. Anh này cho biết:

“Thấy ông X. lấy sọ và xương người ra nói chuyện mua bán với một người phụ nữ không rõ họ tên, nhưng không bán được. Do vậy, ông X. mang bỏ trong hồ không có nước tại nhà. Ông X. cũng từng hành nghề tìm kiếm và cất bốc hài cốt trong chiến tranh”.

Lực lượng chức năng vẫn đang vào cuộc, mở rộng điều tra

Dẫn tin trên Báo Tuổi Trẻ Online , ông Hà Văn Cung, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu xác nhận tương tự. Chồng bà Vân mất cách đây khoảng 11 tháng, và trước khi qua đời vì lâm bệnh, ông X. thường xuyên đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà.

Vụ việc đên nay không đưa ra khởi tố, bởi phía công an xác định không có dấu hiệu của vụ án mạng. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

