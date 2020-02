Thắng đậm 4 giải tại Oscar 2020, Parasite - Ký Sinh Trùng chính thức ra rạp lần 2 ở Việt Nam

Trước đó, Lễ trao giải Oscar 2020 đã kết thúc với chiến thắng xuất sắc của bộ phim đến từ nền điện ảnh Hàn Quốc Parasite - Ký Sinh Trùng. Siêu phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho đã thắng đậm 4 hạng mục lớn nhất tại giải Oscar 2020 gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Chiến thắng đầy thuyết phục của Ký sinh trùng tại Oscar 2020

Bộ phim Ký Sinh Trùng đã làm nên điều kỳ diệu đối với nền điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và điện ảnh châu Á nói chung, khi vượt qua các đối thủ đáng gờm khác như bộ phim 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker... để giành giải Oscar Best Pictures. Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar, và cũng là lần đầu tiên một bộ phim tiếng nước ngoài đoạt giải Phim hay nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Ê-kíp chụp ảnh ăn mừng bên tượng vàng Oscar

Sau khi đạt được chiến thắng, toàn bộ ê kíp từ đạo diễn, diễn viên , biên kịch... của bộ phim như vỡ òa trong niềm vui. Đạo diễn Bong Joon Ho xúc động phát biểu:"Tôi vẫn đang cảm thấy mọi chuyện thật khó tin và thể nào cũng có cái gì đó đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ này".

Vượt qua những mặc định rằng phim đạt giải hay hàn lâm thường kén người xem, Ký Sinh Trùng đã chứng tỏ sức hút của mình với khán giả đại chúng khi gia nhập "câu lạc bộ" 10 triệu vé tại quê nhà, cũng như trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại nhiều thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Trước đó, sau khi công chiếu vào tháng 6/2019, Ký Sinh Trùng đã lập kỷ lục là bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất thị trường Việt Nam với tổng doanh thu là gần 65 tỉ đồng.

Phim sắp được ra rạp lần hai, đáp ứng sự kì vọng của người hâm mộ

17/2/2020. Theo dõi Với thành tích đáng nể này, vào chiều 10/2 vừa qua, nhà phát hành bộ phim tại Việt Nam CJ HK Entertainment cho biết bộ phim sẽ trở lại rạp từ ngày. Theo dõi lịch chiếu phim trên một số trang web rạp phim, có thể thấy bộ phim đã được lên hẹn công chiếu lần 2 từ ngày 17 và khán giả có thể đặt vé trước. Đây sẽ là cơ hội cho những khán giả lần đầu xem phim hoặc có nhu cầu xem lại siêu phẩm xuất sắc nhất Oscar 2020.

Your browser does not support HTML5 video.

Trailer Parasite Ký sinh trùng

Chi Nguyễn (t/h)