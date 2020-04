Hà Nội dự định cho học sinh THCS, THPT trở lại trường từ tuần sau

Tại cuộc họp chiều ngày 27/4 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội, ban chỉ đạo đã thảo luận các vấn đề liên quan đến thông tin dư luận đang rất quan tâm, đó là lịch đi học lại của học sinh Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung – Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất ý kiến, ngày 29/4 tới sẽ quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường. Hà Nội đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh, sinh viên đi học trở lại. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bàn thảo đưa ra quyết định trong phiên họp tới.

"Tinh thần là từ 4/5, các trường đại học, dạy nghề, cấp 3, cấp 2 sẽ mở cửa trở lại… Các cấp còn lại sẽ xem xét thời gian chậm hơn", ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp.

Về lịch học lại của học sinh ở vùng có nguy cơ cao tại Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, thôn Hạ Lôi có 2.370 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, tại thôn Đông Cứu có 342 học sinh. Sở đã nghiên cứu để xem xét đề xuất phương án riêng về việc đi học trở lại riêng với các em học sinh tại đây.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo đã và đang quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, các trường học tiếp tục rà soát, bổ sung đảm bảo thiết bị y tế và xây dựng kịch bản cụ thể đảm bảo an toàn cho học sinh từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc đi học về.

Về công tác bảo đảm chất lượng dạy và học khi học sinh chưa đến trường, Sở đã có văn bản hướng dẫn đến các trường về việc học online, học trên truyền hình, hướng dẫn các trường để bảo đảm hoàn thành chương trình học kỳ theo nội dung tinh giản, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất...

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Sở đã rà soát hỗ trợ các học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn; qua đó phát hiện, hỗ trợ kịp thời nhiều học sinh có cha mẹ mất việc làm do dịch bệnh COVID-19.

